Kod Đakova: Pijan i bez vozačke divljao cestom pa bježao policiji

Osječko-baranjska policija privela je 39-godišnjeg vozača koji je pijan i bez položenog vozačkog ispita skrivio prometnu nesreću, a potom pobjegao, izvijestila je policija u srijedu.

U policiji ističu da se 39-godišnjak, 5. siječnja u 20.55 sati, kretao automobilom između Kuševca i Širokog Polja, na đakovačkom području.

U jednom je trenutku lijevim kotačima prešao na suprotnu prometnu traku, u kojoj je bočnim lijevim dijelom vozila udario u lijevi bočni dio automobila koji se kretao iz suprotnog smjera.

Nakon prometne nesreće 39-godišnjak se udaljio s mjesta događaja, pri čemu nije s drugim sudionikom razmijenio podatke o sebi i vozilu, a tereti ga se i da potom nije postupio po znakovima policijskih službenika koji su davani iz vozila, a radi se o svjetlosnim i zvučnim signalima te svjetlećoj stop palici.

Obavljenim očevidom je utvrđeno da je 39-godišnjak sudjelovao u prometu, a da nikada nije položio vozački ispit te da je nesreću prouzročio 1,77 promila alkohola u krvi. Vozač je uz upotrebu sredstava prisile priveden u policijske prostorije policije, gdje je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja.

Zbog izazivanja prometne nesreće 39-godišnjaku slijedi obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 160 eura, zbog vožnje pod utjecajem alkohola prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.

Zbog vožnje prije položenog vozačkog ispita 39-godišnjaku slijedi prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom B kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.

Također, zbog bijega s mjesta nesreće slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 390 eura, zabrana upravljanja vozilom B od šest mjeseci i tri negativa prekršajna boda, a zbog nepostupanja po znaku policijskih službenika dodatnih 390 eura, napominju u policiji.