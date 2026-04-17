Užas kod Delnica: Pronašli mrtvo tijelo muškarca u Kupi

Mrtvo tijelo muškarca pronašli su policajci u Čabru, nakon što su postupali po dojavi slovenske policije u četvrtak oko 15 sati. U rijeci Kupi na hrvatskoj strani, kod mjesta Gusti Laz, uočili su tijelo nepoznatog muškarca. U pomoć su pristigli pripadnici HGSS-a koji su izvukli tijelo na obalu, priopćila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Nakon što su tijelo nepoznatog muškarca izvukli iz rijeke, policija je na mjestu događaja provela očevid.

Kako bi utvrdili sve točne okolnosti stradavanja, istraga će se nastaviti. Slijedi i obdukcija kako bi utvrdili točan uzrok smrti i identitet muškarca.