IZVLAČILI GA HGSS-OVCI
Užas kod Delnica: Pronašli mrtvo tijelo muškarca u Kupi
Mrtvo tijelo muškarca pronašli su policajci u Čabru, nakon što su postupali po dojavi slovenske policije u četvrtak oko 15 sati. U rijeci Kupi na hrvatskoj strani, kod mjesta Gusti Laz, uočili su tijelo nepoznatog muškarca. U pomoć su pristigli pripadnici HGSS-a koji su izvukli tijelo na obalu, priopćila je Policijska uprava primorsko-goranska.
Nakon što su tijelo nepoznatog muškarca izvukli iz rijeke, policija je na mjestu događaja provela očevid.
Kako bi utvrdili sve točne okolnosti stradavanja, istraga će se nastaviti. Slijedi i obdukcija kako bi utvrdili točan uzrok smrti i identitet muškarca.
