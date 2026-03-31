DIVLJI I GOLI Mladi u Americi preuzimaju gradove. Novi trend se širi preko društvenih mreža

Novi, zabrinjavajući trend širi se Sjedinjenim Državama. Stotine, a ponekad i tisuće tinejdžera, organizirani preko društvenih mreža poput TikToka i Instagrama, spontano "preuzimaju" javne prostore - trgovačke centre, gradske ulice i parkove. Ono što često počinje kao potraga za internetskom slavom i zabavom brzo eskalira u nasilje, vandalizam i scene koje podsjećaju na distopijske filmove, ostavljajući policiju i lokalne zajednice potpuno nemoćnima. Sve počinje online. Pozivi na masovna okupljanja, poznata kao "takeovers" ili "trends", šire se nevjerojatnom brzinom putem algoritama društvenih mreža. U samo nekoliko sati, stotine mladih mogu se bez najave pojaviti na određenoj lokaciji, spremni izazvati kaos. Stručnjaci upozoravaju da ova okupljanja nisu samo bezazlena druženja, piše New York Post.

‌- Ova okupljanja nisu spontana. Inscenirana su za lajkove, dijeljenja i popularnost na internetu. Ponašanje eskalira jer nema pravih posljedica - objasnio je za Fox News njujorški psihoterapeut Jonathan Alpert, dodajući da je riječ o simptomu dubljeg kulturnog sloma. Problem je što mnogi mladi dolaze na ta događanja misleći da je riječ o zabavi, no vrlo brzo postaju ili žrtve ili počinitelji nasilja.

Posljedice su razorne. Diljem zemlje, od Floride do Chicaga i Los Angelesa, zabilježeni su deseci incidenata. U Chicagu je prošle godine "preuzimanje" u centru grada dovelo do masovnih tučnjava, skakanja po automobilima i općeg nereda. Policija je uhitila osam maloljetnika i izdala 24 kazne zbog kršenja policijskog sata.

U nekim slučajevima, situacija je postala smrtonosna. Na Jacksonville Beachu u Floridi, nakon što je policija rastjerala okupljanje od oko 130 mladih, došlo je do pucnjave u kojoj je ranjeno petero ljudi u dobi od 15 do 18 godina.

Trgovački centri postali su česta meta. U Bronxu su tinejdžeri upali u trgovački centar Bay Plaza, prevrtali izložbene štandove, bacali namještaj i pokušavali ukrasti robu. Zaposlenici su u strahu zaključavali trgovine, dok su neki bili i fizički napadnuti. Sličan scenarij odvio se i u Wisconsinu, gdje je unatoč pojačanoj prisutnosti policije izbilo nekoliko tučnjava, a 13 osoba je uhićeno zbog nereda i napada na službenu osobu. Vlasnici trgovina i menadžeri upozoravaju da ovakvi događaji ugrožavaju sigurnost kupaca i zaposlenika te nanose ogromnu financijsku štetu, što ponekad dovodi i do trajnog zatvaranja poslovnica.

Lokalne policijske snage često su potpuno zatečene i brojčano nadjačane. Jedan od policijskih dužnosnika iz Virginije usporedio je ove događaje sa scenama iz horor filma "Pročišćenje" (The Purge), u kojem je sav zločin legalan na 12 sati.

‌- Gotovo je kao da žele imati slobodne noći da rade što god hoće, kao u 'Grand Theft Autu' ili 'Pročišćenju' - rekao je potpukovnik Frank Carpenter.

Kao odgovor, gradovi poput Chicaga raspravljaju o uvođenju takozvanih "iznenadnih policijskih satova", koji bi policiji dali ovlast da u roku od samo 30 minuta uvede zabranu kretanja za maloljetnike kako bi rastjerali gomilu. Međutim, mnogi smatraju da to nije dovoljno. Predlažu se i kazne za roditelje čija djeca opetovano krše zakon, pa čak i za društvene mreže koje ne uklone objave koje pozivaju na nasilna okupljanja.

Ipak, stručnjaci i dio zajednice upozoravaju da je problem puno dublji i da se represijom neće riješiti. Ističu da su korijeni problema u nedostatku sigurnih prostora za mlade, zanemarivanju mentalnog zdravlja i općem osjećaju beznađa koji vlada među tinejdžerima.

*uz korištenje AI-ja