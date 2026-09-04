Dizel sve bliže 2 eura! Ovo će biti cijene goriva drugi tjedan?!

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, od utorka sljedeći tjedan rastu cijene goriva.

Eurosuper bi trebao biti 1,72 eura što je poskupljenje od 5 centi, Eurodizel će poskupjeti 15 centi i bit će 1,94 eura, a plavi dizel 1,35 eura (poskupljenje od 14 centi).

Vlada će nove cijene objaviti u ponedjeljak na telefonskoj sjednici.