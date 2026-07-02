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NOVI ZAKON

Dižete kredit? Vlada uvodi stroge provjere za građane

Piše Luka Safundžić,
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Dižete kredit? Vlada uvodi stroge provjere za građane
Euro, jedinstvena europska valuta | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Novi Zakon o potrošačkim kreditima jača zaštitu potrošača

Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog Zakona o potrošačkim kreditima, kojim se jačaju mehanizmi zaštite potrošača, uvode stroža pravila oglašavanja te pooštrava procjena kreditne sposobnosti. Prema konačnom prijedlogu zakona, uz uspostavu jedinstvenog zakonskog okvira proširuje se područje primjene na kreditne proizvode koji mogu biti štetni za potrošače. Uključuju se i ugovori o kreditu o dopuštenom prekoračenju te ugovori o kreditu bez kamata i naknada.

U zakon se uključuju i ugovori o kreditu prema čijim se uvjetima kredit mora otplatiti u roku od tri mjeseca, a koji su prema važećem zakonu bili izuzeti iz područja primjene. Ukida se dosadašnja gornja granica iznosa kredita od 132.722,81 euro, čime se osigurava jedinstvena razina zaštite potrošača neovisno o visini zaduženja. Propisuju se i stroži zahtjevi za oglašavanje i marketing kredita, kao i obvezno standardizirano i pravodobno predugovorno informiranje te kriteriji procjene kreditne sposobnosti. Vlada time nastoji spriječiti neodrživo zaduživanje i povećati razinu informiranosti potrošača. Kod prijevremene otplate kredita, propisuje se da potrošač ima pravo na razmjerno smanjenje ukupnih troškova kredita sukladno preostalom razdoblju trajanju ugovora i to ne samo kamata nego i troškova naplaćenih pri odobravanju kredita, a vjerovnik ima pravo na naknadu za moguće troškove izravno povezane s prijevremenom otplatom. 

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