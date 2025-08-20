Obavijesti

Komentari 15
Dižu bunu zbog broda i azbesta, a tone otrovnog otpada svuda oko nas: Istražili smo žarišta...

Piše Snježana Krnetić, Iva Milotić, Vedrana Bekavac Šuvar,
Situacija oko trajekta Moby Drea koji je nedavno uplovio u splitsko brodogradilište radi uklanjanja azbestnih panela samo je vrh sante. Ostala žarišta azbesta su Rijeka i okolica, Šibenik, Ploče, Pula...

Telefon zvoni više nego ikad. Svi se bave najnovijim incidentom, azbestnim brodom koji nikako da ode iz Splita, a za to vrijeme na terenu postoji još četiri do pet azbestnih situacija koje se nigdje ne spominju. Ljudi su ogorčeni. Situacija s azbestom je zabrinjavajuća, rekla je Maja Jurić iz splitske ekološke udruge Sunce. Dodaje kako podržava odlazak broda natovarenog azbestom iz Splita te se slaže da je to trenutno gorući problem što se ekologije tiče, ali je nezadovoljna zanemarivanjem svih ostalih pitanja vezanih uz azbest u njihovoj regiji.

