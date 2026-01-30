Hinko Pavlec (34) radi kao ministrov posebni savjetnik za digitalnu transformaciju. Ranije je radio kao prodavač, administrator, asistent... U ministarstvu kažu: Bio je motiviran
Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju
U travnju 2025. godine, ministar Damir Habijan trebao je posebnog savjetnika u svom kabinetu za digitalnu transformaciju pa je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije raspisalo natječaj. Javilo se šest kandidata, a na razgovor u svibnju 2025. godine pojavilo se dvoje. Jedan od njih, 34-godišnji Hinko Pavlec, je i izabran. On je ministrov poznanik iz Varaždina, zajedno idu na utrke, a prema životopisu, nema iskustva u informatičkom ili povezanim sektorima.
