Djeca će morati plaćati lijek koji ih spašava. Majka dječaka: Tko će u panici djetetu dati injekciju

Više od 37.000 ljudi u Hrvatskoj boluje od dijabetesa tipa 1 i 2, među kojima i niz djece, a svi oni ne mogu živjeti bez inzulina što znači svakodnevno pikanje injekcijama. Zato je za njih bio spas kad je HZZO prije godinu dana na osnovnu listu uvrstio glukagon u spreju Baqsimi koji se koristi za hitna stanja opasna po život, u slučajevima teške hipoglikemije. Daje se jednostavno i brzo kroz nos te gotovo trenutačno može spasiti život dijabetičaru. Međutim, sad su u HZZO-u donijeli odluku da će se od ponedjeljka taj lijek u spreju doplaćivati.

- Dok su sve oči uprte u turističku sezonu i požare, HZZO je odlučio uvesti ogromnu doplatu od 43,44 eura za djecu iznad 15 godina i odrasle - rekao je Davor Skeledžija, glavni urednik portala Na inzulinu.

'Na listi su ostavili samo onaj lijek koji se mora davati kroz injekcije i nepraktičan je'

Irena Šalec, majka je 14-godišnjeg Luciana, dječaka koji je obolio od dijabetesa s pet godina, no unatoč tome je uspješan sportaš. Ove godine je osvojio i zlato na međunarodnom prvenstvu za djecu u malom nogometu "Insulin on Board Cup Tournament", koje je održano u Poljskoj, dok se lani s tog natjecanja vratio sa srebrom. Osim s malim nogometom bavi se i s drugim sportovima, tako mu je lijek u spreju neophodan.

- Takva odluka da sprej ide uz plaćanje je strašna. Djeci, tinejdžerima u razvoju, a posebno djeci sportašima je ovaj lijek nužan za brzu pomoć koja im je pri ruci u slučaju teške hipoglikemije. Na listi su ostavili samo onaj lijek koji se mora davati kroz injekcije i nepraktičan je za upotrebu. Trebaš biti obučen da ga znaš upotrijebiti. Sastoji se od jedne bočice tekućine te druge bočice koja je prah, prvo se mora pomiješati potom staviti u špricu i dati intramuskularno. Tko bi se usudio to ubrizgati injekcijom? Zamislite trenere, profesore, pogotovo one koji se prvi put susreću s tim pa je tu prisutan i faktor panike. Istovremeno ovaj sprej svatko može dati. Naime, za sve one koji nisu medicinske struke i ne znaju baratati s injekcijama je ovaj lijek koji je ostao na listi izuzetno otegotni faktor - kazala nam je Šalec.

'Nakon svakog korištenja trebate novi sprej'

Kaže kako će plaćanje lijeka u spreju biti užasan udar i teret na budžete brojnih ljudi.

- Taj lijek u spreju ima rok trajanja po godinu, kad ga jednom iskoristite morate kupiti novi, nije kao oni drugi sprejevi da se može koristiti za drugu upotrebu. Ljudi će ga morati kupovati, evo i sad kad smo išli u Poljsku na natjecanje u malom nogometu, svi kadeti su imali Baqsimi sa sobom. A neke obitelji imaju i po dvoje djece s dijabetesom, tako da je to užasno opterećenje za budžet i time ih se stavlja u nepovoljni položaj - zaključila je Irena Šalec.