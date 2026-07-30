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Djeca poput Josipa trebaju biti putokaz za cijeli školski sustav

Piše Ana Dasović,
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Djeca poput Josipa trebaju biti putokaz za cijeli školski sustav
Foto: Privatni album/
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Baš svi učenici koji postignu visoke rezultate na državnim maturama i nacionalnim ispitima ističu upravo sustav natjecanja kao način učenja koji je puno bolji od učenja u redovnoj nastavi

Svakoga ljeta i proljeća prebrojavamo uspjehe hrvatskih učenika. I svake godine se vidi koliko su naši učenici zapravo - dobri. Medalje na znanstvenim međunarodnim olimpijadama, prva mjesta na svjetskim natjecanjima u raznim područjima, od informatike i matematike, do prirodoslovlja, glazbene umjetnosti...

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