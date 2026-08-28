Nitko od nadležnih očito ne razmišlja kolika se šteta nanosi onima zbog kojih sustav postoji
Djeca s teškoćama opet plaćaju cijenu sustava koji ne rješava problem
Iako je uloga, posebno socijalne države, kakva bi Hrvatska trebala biti, zaštititi najranjivije skupine, uvijek se nekako zakoni, pravilnici ili uredbe lome preko njihovih leđa. Jedan od primjera su djeca s teškoćama u razvoju i njihovi pomoćnici u nastavi. Zakon o radu propisuje da se nakon tri ugovora na određeno zaposleniku mora dati ugovor za stalno. No na pomoćnike u nastavi ta zakonska odredba se ne primjenjuje jer škole da bi ih zaposlile moraju dobiti suglasnost resornog ministarstva. Tako prije početka školske godine ponovno svjedočimo istim pričama, pomoćnici u nastavi gube posao, a učenik gubi poznato lice s kojim je razvio ono najvažnije - povjerenje i suradnju. U sustavu gdje se asistenti tretiraju kao sezonska radna snaga najviše trpe djeca i njihova stabilnost.
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