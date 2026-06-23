Obavijesti

News

Komentari 4
DIVLJACI NA SLOBODI PLUS+

Djeca tuku i mlate, a ne idu u zatvor, zašto? 'Istina je zatvori su pretrpani krijumčarima...'

Piše Hajrudin Merdanović, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Djeca tuku i mlate, a ne idu u zatvor, zašto? 'Istina je zatvori su pretrpani krijumčarima...'

Zatvori su, kažu nam ljudi iz sustava, pretrpani krijumčarima migrantima

DORH nije uložio žalbu na odluku Županijskog suda u Zagrebu da na slobodu, uz mjeru opreza, pusti sedmoricu maloljetnika koji su početkom mjeseca brutalno pretukli muškarca. Podsjetimo, petorici njih na teret stavljaju pokušaj ubojstva, a dvojica su prijavljena za kazneno djelo sudjelovanje u tučnjavi i nasilničko ponašanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Da, kod Rogoznice je ulovljena velika bijela psina: Svjetski tim znanstvenika nema dvojbi!
MISTERIJ RALJA

Da, kod Rogoznice je ulovljena velika bijela psina: Svjetski tim znanstvenika nema dvojbi!

Zaključak rada objavljenog danas u međunarodnom časopisu Journal of Marine Science and Engineering, na kojem je surađivalo više od 20 znanstvenika iz cijelog svijeta, trebao bi okončati veliku polemiku
DADILJA PRIMIJETILA Ubojica iz Ribnikara lažirao bolest zbog škole. Otkrili što je mami slao
OTKRILI NA SUDU

DADILJA PRIMIJETILA Ubojica iz Ribnikara lažirao bolest zbog škole. Otkrili što je mami slao

Dječak je tijekom postupka ispričao da je dva ili tri tjedna prije masakra odlučio što će učiniti i počeo planirati napad. Za radnim stolom napisao je popis djece i nacrtao skicu škole. Taj je papir držao u ladici...
Ovo su svi napadi morskih pasa u Jadranu: 'Tijelo mlade Verice (17) nikada nisu pronašli...'
11 slučajeva

Ovo su svi napadi morskih pasa u Jadranu: 'Tijelo mlade Verice (17) nikada nisu pronašli...'

Stručnjaci ističu da su susreti s velikim morskim psima danas znatno rjeđi nego prije nekoliko desetljeća. Razlog tome su promjene u migracijama tuna, njihovog prirodnog plijena, kao i smanjenje brojnosti zbog izlova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026