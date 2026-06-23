Zatvori su, kažu nam ljudi iz sustava, pretrpani krijumčarima migrantima
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Djeca tuku i mlate, a ne idu u zatvor, zašto? 'Istina je zatvori su pretrpani krijumčarima...'
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DORH nije uložio žalbu na odluku Županijskog suda u Zagrebu da na slobodu, uz mjeru opreza, pusti sedmoricu maloljetnika koji su početkom mjeseca brutalno pretukli muškarca. Podsjetimo, petorici njih na teret stavljaju pokušaj ubojstva, a dvojica su prijavljena za kazneno djelo sudjelovanje u tučnjavi i nasilničko ponašanje.
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