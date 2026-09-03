NEVJEROJATNO Na Visu ogradio zemljište i uvalu žicom pod naponom! Evo tko je vlasnik

'Tko je ovaj hrvatski biser prodao nekome za nešto šoldi i dao mu da radi što želi?', pita se građanka nakon što je u uvali Vela Čavojnica kod Stončice na Visu naišla na visoku ogradu opasanu električnom žicom koja seže sve do mora. Ograda visoka oko 1,70 metara nalazi se uz kuću, u neposrednoj blizini guste borove šume, a građani tvrde da im je zbog nje onemogućen prolaz prema drugim dijelovima uvale. Uz samu obalu nalazi se i betonski mol.

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- Danas smo bili malo istraživali uvale oko Stončice. Došli smo do Vele Čavojnice sa namjerom da se okupamo. Spuštajući se do vale naišli smo na ogradu visoku oko 1.70 metara koja je još opasana sa žicom pod naponom.

Ostali smo neugodno iznenađeni. U samoj vali s desne strane se nalazi kuća i razumijem da čovjek želi privanost, ali smije li lokalni šerif provoditi svoju volju i je li to po zakonu? Doslovno je cijelu uvalu stavio pod napon?

Foto: Facebook/Volim Komižu

Čak smo htjeli niže otići ali ograda pod naponom seže sve do u more. Moram priznati da smo se nelagodno osjećali i pitali se tko je ovaj hrvatski biser prodao nekome za nešto šoldi i dao mu da radi što želi - napisala je žena u Facebook grupi Volim Komižu.

24sata su provjerile i zemljišne knjige i vlasnik kamene kuće u uvali je poznati belgijski umjetnik Jan Fabre. Fabre je multidisciplinarni umjetnik, kazališni redatelj, koreograf i pisac. U skulpturi, crtežu i radikalnim predstavama istražuje tijelo, preobrazbu, disciplinu te granicu života i smrti. Fabre je radio i u Hrvatskoj na predstavama.

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U travnju 2022. ga je belgijski sud osudio na 18 mjeseci zatvora uvjetno zbog i seksualnog uznemiravanja svojih suradnica. Mnogi su pak drugi umjetnici dali podršku Fabreu, a njegova odvjetnica je tvrdila da su tvrdnje preuveličane i da je najteže što je počinio "francuski poljubac" za koji je imao pristanak.

Foto: Facebook/Volim Komižu

Prema fotografijama, na kojima se nalazi električna ograda, vidljivo je da je zapriječen i pristup uvali i pomorskom dobru, a zemljište na kojoj se ona nalazi je državno, a ne privatno. Fabre je vlasnik kuće, ali kao vlasnik zemljišta odmah uz njegovu kuću se vodi druga osoba, hrvatski državljanin. Kuću je Fabre kupio 2012. a otad izgleda obnovljeno. Prema zemljišnim knjigama, vlasništvo je upisao 2021. godine. Iz javno dostupnih podataka Informacijskog sustava prostornog uređenja je vidljivo da je 2020. podnio zahtjev za uporabnom dozvolom jer je kuća izgrađena prije 1968. godine, ali lani je nadležni ured županije obustavio postupak.

Foto: Facebook/Volim Komižu

Zakonom o pomorskom dobru propisano je da se pomorsko dobro ne smije ograđivati niti se građanima smije onemogućavati njegova opća uporaba i pristup plažama. Iznimke mogu postojati u slučaju koncesije, ali takvo pravo vrijedi samo pod uvjetima i za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora. Pomorsko dobro obuhvaća i kopneni dio uz more koji je namijenjen javnoj uporabi, a njegova granica u pravilu se utvrđuje najmanje šest metara od obalne crte. To znači da činjenica da je neka parcela u zemljišnim knjigama upisana kao privatna sama po sebi ne znači da vlasnik može zapriječiti pristup moru. Ograde, zidovi i druge prepreke kojima bi se građanima onemogućio slobodan prolaz preko dijela koji pripada pomorskom dobru nisu dopušteni.

Foto: Facebook/Volim Komižu

Jurica Gašpar je razgovarao za Morski.hr s komunalnim redarom Grada Visa Androm Brajčićem, koji kaže da do sada nije imao pritužbi. Za problem nije ni čuo dok ga nisu obavijestili i dodao je da se u svom dugom stažu nikada nije susreo s nečim takvim.

- Poznajem taj teren još od djetinjstva, pristup mu je iznimno težak, vjerojatno jedino brodom. Znam da je ta zemlja pripadala staroj viškoj obitelji, no prodana je i ne znam odakle dolazi novi vlasnik, ali s Visa nije. Što se mula tiče, on je bio tamo i prije 50 godina, ali treba provjeriti je li došlo do širenja. Slučaj električnog napona u ogradi prijavit ću policiji - kazao je Brajčić.