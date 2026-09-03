Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija

Kontroverzni belgijski umjetnik Jan Fabre se ekskluzivno javio za 24sata nakon što je danas došao u središte pažnje jer je uvalu na Visu oko svoje kuće zagradio žicom pod naponom i time spriječio prilaz pomorskom dobru i cijeloj uvali koja nije u njegovom vlasništvu. U uvali on ima kuću i trenutačno je na ljetovanju.

Umjetniku smo još jutros poslali upit zašto je protuzakonito postavio žicu preko njegove službene stranice na Facebooku, ali i mailom. U odgovoru koji smo dobili kažu da žele obavijestiti javnost da je sporni elektrificirani dio ograde uklonjen. Poslali su nam i desetak fotografija koje objavljujemo i koje im služe kao dokaz da su maknuli ogradu.

- Ograda nije bila postavljena s namjerom privatizacije obale niti sprječavanja pristupa moru. Njezina je svrha bila zaštititi posjed od koza koje se slobodno kreću tim područjem, nakon što su u nekoliko navrata prouzročile štetu na imovini. Unatoč tome, razumijemo da su položaj ograde i njezin elektrificirani dio izazvali opravdanu zabrinutost među posjetiteljima uvale - stoji u tom pisanom odgovoru umjetnika.

Foto: Jan Fabre

Odgovor se zaključuje isprikom.

-Vlasnici iskreno žale zbog izazvane zabrinutosti. Čim su upozoreni na problem te nakon kontakta s nadležnim tijelima, odmah su poduzeli korake za uklanjanje spornog dijela ograde. Time je osiguran nesmetan pristup obali i postupanje u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela - poručeno je u odgovoru za 24sata.

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Nešto ranije je Ministarstvo pomorstva izvijestilo da su inspektori Lučke kapetanije naložili micanje ograde, a da se Fabre pravdao da ne poznaje hrvatski zakon.

Foto: Jan Fabre

Fabre je inače svjetska zvijezda u umjetničkim krugovima. Multidisciplinarni umjetnik, kazališni redatelj, koreograf i pisac. U skulpturi, crtežu i radikalnim predstavama istražuje tijelo, preobrazbu, disciplinu te granicu života i smrti. Fabre je radio i u Hrvatskoj na predstavama za ZKM i Dubrovačke ljetne igre. Vrijedi kao čovjek težeg karaktera koji zahtjeva disciplinu. A onda se otkrilo i da je seksualni zlostavljač. Belgijski sud je 2022. prvostupanjski osudio Jana Fabrea na 18 mjeseci uvjetnog zatvora zbog nasilja, uznemiravanja i neželjenog seksualnog ponašanja prema šest žena na radnome mjestu te zbog napada na spolni integritet jedne žene. Prema presudi, Fabre je mladim plesačicama pristupao s pozicije moći i poduzimao seksualno povezane radnje. Mnogi su pak drugi umjetnici dali podršku Fabreu, a njegova odvjetnica je tvrdila da su tvrdnje preuveličane i da je najteže što je počinio "francuski poljubac" za koji je imao pristanak.