Dječaci ipak rone do slobode? 'Greška bi mogla značiti smrt'

Tajlandska policija razmatra hoće li podići optužnicu protiv trenera koji je odveo 12 dječaka u špiljski kompleks u kojem su ostali zarobljeni. No, sada je glavni cilj da se dječaci i njihov trener izvuku van na sigurno.

Police in Thailand say they will look into whether the 25-year-old coach of a youth football team could face legal action for leading them into a cave complex where they were stranded for 10 days