Dječaci su izgubili vid na jedno oko zbog lasera, liječnica upozorava roditelje na opasnost

U razmaku od samo pet dana dva su dječaka, od 12 i 13 godina, oslijepila na jedno oko zbog teškog oštećenja mrežnice laserom. Oba će do kraja života imati vid na samo jedno oko, dok je vid na drugome izgubljen u igri opasnom "igračkom". Dječaci su, iz znatiželje, uperili snop zelenog svjetla lasera u oko, i bila je dovoljna sekunda, čak i puno manje, da na njemu izgube vid. Na slučajeve je ukazala prof.dr.sc. Mirjana Bjeloš, voditeljica Klinike za očne bolesti bolnice Sveti Duh u Zagrebu, upozoravajući na opasnost od laserske "igračke".

Prvo je dijete u tu bolnicu stiglo tijekom nedjeljnog dežurstva, i liječnici su odmah uočili oštećenje mrežnice zbog djelovanja snažnog izvora svjetlosti. Dječak je laser dobio kao rođendanski poklon. Kupljen je online, s deklaracijom koja nije odgovarala nijednoj važećoj međunarodnoj klasifikaciji lasera. Takav laser, snage od čak 100 mW, koristi se u oftalmologiji, u strogo kontroliranim uvjetima, kad liječnici žele ukloniti patološke promjene na oku. Samo pet dana kasnije na pregled je došlo drugo dijete, također je imalo smetnje vida zbog podražaja laserom. I taj je laser u kuću stigao kao poklon.

- Djeca su se igrala laserskim pokazivačima. Iz znatiželje su ga uperili direktno u oko, čime je došlo do trajnog oštećenja vida na žutoj pjegi, centru našeg najjasnijeg vida. Svako oštećenje na tom mjestu je trajno, doživotno, medicina još ne poznaje način kako popraviti taj dio oka, koji nazivamo mrežnicom, kaže dr. Bjeloš.

Na pitanje kako su reagirali roditelji, odgovara kako su, s razlogom, užasnuti.

- Dijete opasnost ne može predvidjeti, ali ni roditelji ne mogu biti dovoljno upućeni jer je u jednom od ova dva slučaja na deklaraciji bila nevažeća oznaka - navedena je klasa lasera nepoznata u klasifikaciji laserskih zraka. Drugim riječima, ono što je trebalo pisati na upozorenju - nije pisalo, navodi liječnica.

Ističe kako štetnost lasera ovisi o njegovoj snazi, i na deklaraciji mora postojati jasna oznaka te jačine.

- Snaga do jednog milivata nije štetna za ljudsko oko, a sve iznad toga, upereno direktno u oko, može izazvati značajna i trajna oštećenja vida. U jednom slučaju laser je imao snagu sto milivata, što je snaga koju upotrebljavamo u medicinske svrhe, i zahtijeva jako oprezno rukovanje educiranih osoba, napominje oftalmologinja. Također, nije isto koje je boje laserski snop svjetla - zelene ili crvene, jer zeleno svjetlo značajno više oštećuje oko. U oba ova slučaja laser je bio zelene boje.

- Za teško oštećenje je dovoljna sekunda lasera jako niske snage, a milisekunda za lasere više snage. Oštećenje nastupa odmah. Na mjestu u koje je laser bio uperen nastaje rupa, crnilo. Kako se dječje oko i dalje razvija, upitno je hoće li ožiljak ostati isti, ili će se dodatno modulirati i stvarati nove komplikacije, kaže dr. Bjeloš.

Ovo, dodaje, nisu prvi takvi slučajevi s kojima su se liječnici suočili.

- Imali smo slučajeva da su roditelji doveli djecu koja su se laserom igrala u školi, htjeli su provjeriti ima li kakvih oštećenja na oku, srećom nije ih bilo, ali ima i slučajeva starijih tinejdžera u diskotekama, koji su imali ozljedu laserom. Je li se netko igrao laserom unutra, ili je u pitanju nešto drugo, teško je reći, zaključuje liječnica.

Apelira na roditelje da ozbiljno shvate opasnost "igračke" poput ove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+