Dječak (11) u SAD-u ubio oca jer mu je oduzeo Nintendo Switch: 'Bio sam ljut, nisam razmišljao'

Dječak (11) iz Pennsylvanije optužen je za ubojstvo nakon što je, prema navodima, pucao u oca i usmrtio ga jer mu je oduzeo Nintendo Switch. Pucnjava se dogodila 13. siječnja u obiteljskoj kući u Duncannon Boroughu, piše The Guardian.

Kako navode, policija je pozvana u obiteljsku kuću oko 3:20 ujutro zbog dojave o "muškarcu bez svijesti". Službenici su po dolasku pronašli 42-godišnjeg Douglasa Dietza mrtvog u krevetu, s prostrjelnom ranom glave. Žrtva je pronađena u spavaćoj sobi koju je dijelio sa suprugom, a koja je, prema sudskim dokumentima, ormarom povezana sa spavaćom sobom dječaka.

Vlasti su nakon istrage kao osumnjičenika identificirale 11-godišnjeg sina žrtve. Prema policijskom izvješću, dječak, kojem je toga dana bio rođendan, ušao je u sobu vičući: "Tata je mrtav." Policajci su također čuli kako govori majci: "Ubio sam tatu".

Pucnjava se dogodila nakon što je par otišao na spavanje poslije ponoći. Dječak je rekao istražiteljima da je proveo ugodan dan s roditeljima, ali se "naljutio" kada mu je otac rekao da je vrijeme za spavanje.

"Upucao sam nekoga", u izjavi pod prisegom navodi se da je dječak odgovorio na pitanje policajaca što se dogodilo. "Priznao je da je imao nekoga na umu koga će upucati, a koga je identificirao kao svog oca", dodali su policajci.

Prema sudskim dokumentima, dječak je policiji objasnio da je ključ sefa s oružjem pronašao u očevoj ladici u roditeljskoj spavaćoj sobi. Otključao ga je dok je tražio svoju igraću konzolu.

Sin je potom, kako se navodi u izjavi, priznao da je "izvadio pištolj iz sefa, stavio metke u njega i prišao očevoj strani kreveta". "Povukao je okidač i ispalio metak u svog oca", stoji u izjavi policije.

Na pitanje što je mislio da će se dogoditi, dječak je odgovorio da je bio "ljut" i da "nije razmišljao o tome". Dječaku je nakon privođenja odbijena jamčevina. Sudsko ročište zakazano je za 22. siječnja.