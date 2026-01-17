Obavijesti

POTENCIJALNI RIZICI

SAD: Upozoravamo pilote zbog 'vojnih aktivnosti' iznad Meksika i Srednje Amerike

Piše HINA.,
SAD: Upozoravamo pilote zbog 'vojnih aktivnosti' iznad Meksika i Srednje Amerike
Foto: Ken Cedeno/REUTERS

Predsjednik Donald Trump upozorio je 8. siječnja da će Sjedinjene Države 'započeti kopnene napade' protiv narkokartela, nakon što su već izvele napade na pomorske brodove na Karibima i Pacifiku

Američka Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izdala je u petak upozorenja zrakoplovnim kompanijama da "budu oprezne" u zračnom prostoru iznad Meksika i Srednje Amerike zbog "vojnih aktivnosti".

Ovo upozorenje navodi "potencijalno opasne situacije", također povezane s poremećajima u satelitskim navigacijskim sustavima, i pokriva razdoblje od šezdeset dana.

"FAA je izdala obavijesti pilotima (NOTAM) za određena područja zračnog prostora u Meksiku, Srednjoj Americi, Panami, Bogoti, Guayaquilu i Mazatlánu te u zračnom prostoru istočnog Tihog oceana", objasnio je glasnogovornik američkog regulatora.

Ova upozorenja stupaju na snagu odmah, dodao je.

U obavijestima se navodi da "postoje potencijalni rizici za zrakoplove na svim visinama, uključujući tijekom krstarenja te faze dolaska i odlaska letova".

Predsjednik Donald Trump upozorio je 8. siječnja da će Sjedinjene Države "započeti kopnene napade" protiv narkokartela, nakon što su već izvele napade na pomorske brodove na Karibima i Pacifiku.

Nekoliko dana ranije, 3. siječnja, američke snage zarobile su venezuelskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu, koje je američki pravosudni sustav optužio za "narkoterorizam" i uvoz "tona kokaina". Par je odmah prevezen u Sjedinjene Države.

Svrgnuti 63-godišnji predsjednik, uhvaćen nakon višemjesečne intenzivne američke vojne kampanje u regiji, pojavio se 5. siječnja na sudu u New Yorku sa svojom suprugom, 69-godišnjom Cilijom Flores. Izjasnili su se da nisu krivi.

Najmanje 47 venezuelskih vojnika ubijeno je tijekom vojne operacije, objavio je u petak ministar obrane Vladimir Padrino Lopez.

