Kako je dječak mlađi od 14 godina, otac je odgovoran za prekršaje koje je počinilo dijete
Dječak (11) vozio e-romobil bez kacige kod Ludbrega: Ocu prijeti novčana kazna do 600 eura
Policija je u srijedu oko 13 sati zaustavila dječaka (11) kako vozi električni romobil snage 400 W na području Lunjkovca nedaleko Ludbrega.
Dječak nije imao kacigu te se vozio po cesti umjesto na nogostupu.
- Kako je utvrđeno, 37-godišnji otac djeteta je kao vlasnik navedenog vozila isto dao na upravljanje djetetu iako je znao da ne smije upravljati vozilom iz razloga što nije navršio 14 godina života - navodi policija.
Zbog toga, on je odgovoran za prekršaje koje je počinilo dijete. Protiv njega će se nadležnom sudu podnijeti optužni prijedlog, a za počinjene mu prekršaje prijeti izricanje novčane kazne u iznosu od 550 eura.
- Skrećemo pozornost da djeca do 14 godina uopće ne smiju upravljati osobnim prijevoznim sredstvima (električni romobili i drugo), a ostali sudionici se moraju kretati površinama namijenjenim za kretanje biciklista. U slučaju da takvih površina nema, mogu se kretati i pješačkim površinama, pod uvjetom da vode računa o sigurnosti pješaka. Kretanje osobnim prijevoznim sredstvom kolnikom za sada nije dopušteno - upozorava policija.
