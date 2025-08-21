Obavijesti

MLAĐI JE OD 14 GODINA

Dječak (11) vozio e-romobil bez kacige kod Ludbrega: Ocu prijeti novčana kazna do 600 eura

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kako je dječak mlađi od 14 godina, otac je odgovoran za prekršaje koje je počinilo dijete

Policija je u srijedu oko 13 sati zaustavila dječaka (11) kako vozi električni romobil snage 400 W na području Lunjkovca nedaleko Ludbrega.

Dječak nije imao kacigu te se vozio po cesti umjesto na nogostupu.

-  Kako je utvrđeno, 37-godišnji otac djeteta je kao vlasnik navedenog vozila isto dao na upravljanje djetetu iako je znao da ne smije upravljati vozilom iz razloga što nije navršio 14 godina života - navodi policija.

Zbog toga, on je odgovoran za prekršaje koje je počinilo dijete. Protiv njega će se nadležnom sudu podnijeti optužni prijedlog, a za počinjene mu prekršaje prijeti izricanje novčane kazne u iznosu od 550 eura.

- Skrećemo pozornost da djeca do 14 godina uopće ne smiju upravljati osobnim prijevoznim sredstvima (električni romobili i drugo), a ostali sudionici se moraju kretati površinama namijenjenim za kretanje biciklista. U slučaju da takvih površina nema, mogu se kretati i pješačkim površinama, pod uvjetom da vode računa o sigurnosti pješaka. Kretanje osobnim prijevoznim sredstvom kolnikom za sada nije dopušteno - upozorava policija.

