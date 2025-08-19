Na jesen stižu strože kazne za vozače električnih romobila!

Zagrebačka policija provela je prošlog tjedna veliku akciju nadzora vozača električnih romobila, a rezultati su pokazali zabrinjavajući trend. Od ukupno 250 zaustavljenih, čak 109 romobilista počinilo je prekršaj, javlja RTL.

„Svi, neovisno o dobi, moraju nositi zaštitnu kacigu,“ podsjetio je Mišel Matošević iz PU zagrebačke.

Iako zakon jasno propisuje pravila, vožnja je dopuštena tek od 14. godine, brzinom do 25 km/h i bez slušalica u oba uha, većina vozača pravila ne poštuje. Na zagrebačkim ulicama tijekom akcije rijetko se mogla vidjeti kaciga, dok je prebrza vožnja bila gotovo pravilo.

Po važećem Zakonu, romobilisti se moraju kretati biciklističkom stazom, a gdje ona ne postoji, pješačkom zonom ili zonom smirenog prometa, i to brzinom do 5 km/h. Na autoceste i brze ceste nemaju pristup. Unatoč tome, policija je utvrdila da 10% prekršitelja čine maloljetnici.

Prometni vještak Krunoslav Ormuž upozorava da je romobil prestao biti dječja igračka te da je krajnje vrijeme za strožu regulaciju.

„Radi se o neznanju i neodgovornosti. Smatram da treba povećati kazne jer će ljudi tek tada shvatiti kolika je opasnost,“ poručuje.

Policija je već pokrenula postupak izmjene zakona. U radnoj skupini su uz policiju i Fakultet prometnih znanosti, HAK te Ministarstvo. Nove mjere očekuju se na jesen, a cilj je povećati sigurnost svih sudionika u prometu.

„U prvih sedam mjeseci ove godine imamo 70% više utvrđenih prekršaja i prometnih nesreća nego lani,“ ističe Matošević.

Stručnjaci sve češće predlažu i uvođenje obveznog osiguranja romobila, kako bi se napokon vodila evidencija njihovog broja i vlasnika.