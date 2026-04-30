UŽASNA TRAGEDIJA

Dječak (12) preminuo u Crnoj Gori: Igrao je nogomet, na njega pala konstrukcija gola...

U školi koju je pohađao je zbog ove strašne tragedije otkazana nastava. ..

Tuga u Crnoj Gori. Dječak (12) iz Cetinja preminuo je od teških ozljeda nakon što je na njega pala konstrukcija nogometnog gola, javljaju crnogorski mediji.

Do nesreće je došlo u srijedu popodne, nesretni dječak igrao je nogomet s vršnjacima kad se konstrukcija gola srušila na njega. Hitno je prevezen u bolnicu, ali nisu ga uspjeli spasiti.

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile okolnosti nesreće...

Vratite 15 auta! Evo koliko je ski savez trošio i što su sve vozili Pavlek, Eror, Kostelići, skijaši...
REZOVI POSLIJE PAVLEKA

Vratite 15 auta! Evo koliko je ski savez trošio i što su sve vozili Pavlek, Eror, Kostelići, skijaši...

Nakon izvlačenja novca, Savez ide u mjere štednje i ostavlja samo kombi vozila i pet auta. Evo kakve automobile je dosad plaćao i za Vedrana Pavleka, osumnjičene Nenada Erora, Damira Raosa i mnoge druge...
Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?
UHIĆENJA DILJEM HRVATSKE

Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?

I potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je nekoliko osoba na području Hrvatske uhićeno radi povezanosti s lažnim dojavama o postavljenim bombama
Svjedoci: 'Hranjec i Vedran bili su u konfliktu, isključivala mu je struju i htjela ga izbaciti iz sobe'
UBOJSTVO U MEDIKI

Svjedoci: 'Hranjec i Vedran bili su u konfliktu, isključivala mu je struju i htjela ga izbaciti iz sobe'

Sonji Hranjec sude zbog ubojstva Vedrana Gračana u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u Pierottijevoj u Zagrebu krajem srpnja prošle godine

