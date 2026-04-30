UŽASNA TRAGEDIJA
Dječak (12) preminuo u Crnoj Gori: Igrao je nogomet, na njega pala konstrukcija gola...
Tuga u Crnoj Gori. Dječak (12) iz Cetinja preminuo je od teških ozljeda nakon što je na njega pala konstrukcija nogometnog gola, javljaju crnogorski mediji.
Do nesreće je došlo u srijedu popodne, nesretni dječak igrao je nogomet s vršnjacima kad se konstrukcija gola srušila na njega. Hitno je prevezen u bolnicu, ali nisu ga uspjeli spasiti.
U školi koju je pohađao je zbog ove strašne tragedije otkazana nastava.
Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile okolnosti nesreće...
