Dječak (17) ubio majku. Lani je ubio i oca. Mama je dan prije ubojstva objavila jezivu poruku

Catherine Griffith (39) pronašli su mrtvu u njezinu domu u Auburndaleu u saveznoj državi Floridi. Imala je ranu od noža na vratu. Ispred kuće stajao je njezin sin Collin (17). Bio je prekrivljen krvlju.

- Vikali su jedno na drugo na dvorištu, a onda ju je dječak primio za kosu i odvukao u kuću. Ona je zapomagala 'pusti me, pusti me'. Nakon toga je dječak zatvorio vrata - ispričali su susjedi, prenosi New York Post.

Foto: instagram/police

'Sama je pala na nož'

Dječak je sam nazvao 911 i rekao je da ga je majka napala nožem i da je pala na nož i tako preminula. Policajci su brzo stigli na mjesto nesreće, ali dječak nije htio reći što se dogodilo. Rekao je da želi odvjetnika. Istražitelji su brzo shvatili da dječakova verzija priče da je majka pala na nož ne odgovara onome što se dogodilo. To je potvrdio i nalaz obdukcije.

Vještak je otkrio kako je žena preminula od duboke rane na vratu koja ne odgovara priči da je sama pala na nož. Optužili su ga za ubojstvo prvog stupnja i traže da mu sude kao odraslom.

Dječakova baka je vlasnica kuće, ali nije bila doma kad se ovo dogodilo. Policiji je ispričala da su se Collin i njegova majka često svađali i da je on imao problema. Samo dan prije ubojstva Catherine je na Instagramu objavila fotografiju sa sinom.

- Znaš kad je vrijeme za odlazak, ponekad je odustajanje jaka stvar - napisala je majka riječi iz pjesme Taylor Swift 'It's time to go'.

Foto: instagram/police

Prije godinu dana ubio oca, izvukla ga - majka

Prošle godine Collin je pucao u svog oca Charlesa u Oklahomi. Policiji je ispričao da ga je otac napao u spavaćoj sobi pa je uzeo pištolj i pucao u njega dvaput, jednom u prsa i jednom u glavu.

Imao je tada 15 godina. Njegova majka platila je 50 tisuća dolara jamčevine kako bi sin izašao i branio se sa slobode. Optužbe protiv njega su odbačene. Točno godinu dana nakon što je ubio oca, došao je živjeti kod majke.

Sad je i nju ubio.