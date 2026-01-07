Obavijesti

NEMA NOVCA IZ EU PLUS+

Sjećate se Palfi i Sinčića? Lova im presušila, tvrtka u gubicima, prodaju onu kuću u vinogradu...

Piše Ivan Pandžić,
Sjećate se Palfi i Sinčića? Lova im presušila, tvrtka u gubicima, prodaju onu kuću u vinogradu...
Očito nitko ne želi usluge koje nudi ovaj bračni par preko svoje tvrtke. Vladimira sad želi na kući zbog čije renovacije je dobila optužnicu zaraditi čak 79 posto više, a morala je naći i posao u prodavaonici rabljene robe...

Ona radi u prodavaonicama rabljene odjeće i obuće, a on vodi obiteljsku tvrtku koja je već drugu godinu u gubicima. Propao im je i posao s organiziranjem događanja i proslava, pa prodaju klijet koju su kupili u Zagrebu dok su mjesečno stizale tisuće eura iz europskog proračuna. Riječ je o bračnom paru Ivan Vilibor Sinčić i Vladimira Palfi Sinčić, koji je još prije sedam godina žario i palio hrvatskom politikom, a njihov Živi zid bio u usponu.

