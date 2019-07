Dječak (2) živio u 'šupi' od 10 metara četvornih, bez prozora

Podsjetimo, dječaka je u bolnicu dovela susjeda sa slomljenom rukom, a liječnici su ubrzo ustanovili da dječak ima i ranije prijelome te brojne hematome i starije ožiljke za koje sumnjaju da su nastali gašenjem čikova.

Istog dana bolnica je poslala prijavu policiji koja je, kako neslužbeno doznajemo, tijekom subote poslijepodne obavila razgovor i sa susjedom, koja je dovela dječaka, i s djevojkom (19), kod koje dječak stanuje u posljednje vrijeme. Stupili su u kontakt i s dječakovom majkom koja je, kako nam je sama potvrdila, prije dva tjedna otišla na obalu raditi kao sezonac. Kratko nam se javila dok se motociklom vraćala prema Zagrebu. Krenula je čim je čula što je bilo.



- Znam samo da je moj sin slomio ruku, to mi je javila dadilja koja ga je čuvala. Ja ne znam za te starije ozljede koje spominju liječnici. Ne mogu vjerovati što se sve piše, da su na njemu gasili čikove. To nije moguće - uzrujano je govorila.



Bila je ljuta što je priča izašla u javnost bez da je itko nju kontaktirao. Objasnila nam je da je sve vrijeme bila u Zagrebu i da je otišla raditi na more 19. lipnja. Ipak, priznala je da je dijete posljednja dva mjeseca živjelo kod dadilje.

- Odakle poznajete tu djevojku? Znate li se od ranije ili ste je upoznali putem oglasa? - zanimalo nas je.- Poznajemo se od ranije - odgovorila je i pojasnila da se znaju iz istog društva.- Moram se prvo javiti u policiju, a tek onda mogu ići u bolnicu vidjeti sina - rekla je te dodala da dijete ništa nije slomilo dok je boravilo s njom i da nije primijetila nikakve ozljede ni hematome dok su pričali putem videopoziva.

Policajci su istog dana, odmah nakon prijave, otišli do mjesta stanovanja djeteta. Riječ je o “šupi” od 10-ak metara četvornih koja je prenamijenjena za stanovanje. Kako doznajemo, ima mali WC i tuš, koji se nalazi praktički u kuhinjici, te malu sobu. Ta “šupica” nema prozora, nego samo ulazna vrata. Nalazi se u prizemlju u sklopu starije kuće u kojoj ima više stanova i stanara. Pokušali smo stupiti u kontakt s djevojkom koja je čuvala dječaka, no nitko nam nije otvorio vrata.



U kakvim je uvjetima dječak živio zanimalo je i policajce koji su izašli na teren. Dadilji su, doznajemo, privremeno oduzeli mobitel dok se ne utvrdi tko je i kad nanio ozljede dječaku.



Što se tiče dvogodišnjaka, njega su hospitalizirali na Odjelu dječje traumatologije zagrebačke Klinike za dječje bolesti. Liječnici ne isključuju mogućnost da uz ozljede, koje su već dijagnosticirali nakon prvog pregleda, ne postoje i druge ozljede unutarnjih organa.

Zbog toga, kaže ravnatelj bolnice, prof. dr. Goran Roić, liječnici imaju u planu dijagnostičku obradu trbušnih i zdjeličnih organa koja će potvrditi unutarnje povrede ili otkloniti sumnju na njih.

Odmah u subotu liječnici u Klaićevoj su otkrili da prestrašeno, uplakano i slabije uhranjeno dijete ima svježi prijelom desne nadlaktične kosti.



Otkrili su i da ima stare prijelome obje podlaktične kosti, brojne hematome i nagnječenja po tijelu, a jednako tako i ožiljke za koje sumnjaju da su nastali gašenjem cigareta na dječjoj koži. Nakon svega napravljena je i laboratorijska i toksikološka obrada dječakove krvi i urina koja će pokazati je li djetetu netko možda davao kakve nedopuštene tvari ili lijekove.



U priču se odmah uključio i Centar za socijalnu skrb Zagreb. Ravnateljica Tatjana Brozić Perić nije željela prejudicirati što će biti s dječakom nakon otpuštanja iz bolnice. U svakom slučaju, dijete će zbrinuti.

- Mi ćemo vjerojatno dati prijedlog da se dijete da nekom drugom u skrbništvo, ali to još ne možemo reći prije završetka obrade. Dijete će biti u bolnici dok to zdravstvene okolnosti zahtijevaju. Kad dijete bude za otpust, mi ćemo već znati gdje ide i kakav prijedlog dajemo sudu. Tad ćemo vidjeti i hoćemo li dijete smjestiti temeljem naše odluke ili će to biti sudska odluka - pojasnila je Brozić Perić proceduru u slučajevima gdje postoji sumnja u zlostavljanje djeteta.- Vidljivo je da kod djeteta ima i starijih rana. Znači, te rane je trebao neki liječnik utvrditi i trebalo ih je puno ranije prijaviti. A da je nama netko i ranije prijavio da se radi o zlostavljanju, mi bismo reagirali iste sekunde. Nama za ovaj slučaj nitko nije rekao, ali temeljem Obiteljskog zakona, roditelji imaju mogućnost povjeriti svoje dijete drugoj osobi. Ako se dijete nekome ostavlja dulje od 30 dana, to bi trebalo biti ovjereno kod javnog bilježnika. Odgovornost na roditelju je da utvrdi da osoba kojoj dijete ostavljaju ima uvjete za skrbnika. To treba biti osoba od povjerenja za dijete - rekla je ravnateljica centra.

Potvrdila je da se, prema njihovim saznanjima, radi o jednoroditeljskoj obitelji i da ranije u toj obitelji nije bilo postupanja. Kako neslužbeno doznajemo, Centar je samohranoj majci ponudio pomoć i obitelj pratio neko vrijeme. Navodno je majka bila korisnica nekih prava iz domene socijalne skrbi, prije svega novčane pomoći.



Nije bilo naznaka da nešto nije u redu, zbog čega ih je Centar prestao pratiti. Majka, doznajemo, ni u jednom trenutku nije zatražila pomoć niti se obratila centru kako bi se posavjetovala kome ostaviti dijete dok je na poslu.



Ravnateljica Centra za socijalnu skrb apelirala je i na sve građane koji imaju bilo kakva saznanja da bi se moglo raditi o zlostavljanju nekog djeteta, da im to anonimno prijave. Liječnici, školski djelatnici, zaposlenici vrtića i službene osobe to su dužni dojaviti Centru, koji na takve dojave reagiraju odmah.



I susjedi kraj kojih je dječak stanovao dva mjeseca s dadiljom pitali su se i sumnjaju jesu li uvjeti u kojima dječak živi adekvatni za tako malo dijete. Nisu reagirali, doznajemo, jer nije bilo vidljivih tragova ni ozljeda koje bi upućivale na fizičko zlostavljanje. Također, iz sobička u kojemu je dječak stanovao nikad se nije čuo plač ili vika dječaka. Znala se, pak, čuti glasna muzika, a dadilji su često u posjet dolazili muškarac od kojih 40-ak godina, za kojega vjeruju da joj je dečko, kao i njezina 16-godišnja prijateljica. Tu prijateljicu znali su viđati kako dadilji donosi hranu i potrepštine iz dućana.



Dječaka nisu viđali vani u šetnjama, no ni dadilja nije mnogo izlazila. I u subotu ujutro nije sama odvela dijete u bolnicu iako je posumnjala da mu je ruka slomljena, nego je zamolila susjedu da to učini. Nesretna žena se izbezumila nakon što je čula da dijete ima i neke starije ozljede te da se sumnja da je zlostavljano.

- Sumnjali smo da su dječaku dali lijekove za smirenje, ali labatorijskim i psihološkim testiranjem to nismo utvrdili - rekao nam je dr. Goran Roić, ravnatelj Klaićeve bolnice. Dječaku su, kaže, sanirali ozljede te je sada dobro. Ravnatelj je najavio da će dječaku pružiti psihološku pomoć. Majka bi ga trebala posjetiti tijekom današnjeg dana.

Za RTL ravnatelj je izjavio kako su roditelji dječaka rastavljeni, a da ga je u bolnicu dovela susjeda koja se zabrinula za dijete.