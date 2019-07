'Ne znamo gdje je otac djeteta, s majkom smo se već susretali'

Ravnatelj bolnice kaže da dvogodišnjak nije u životnoj opasnosti, rane se saniraju i sve je u redovnom procesu. Socijalna služba susretala se s majkom ranijih godina, a u zadnje vrijeme nikakvih postupanja nije bilo, niti nam itko javio da ona negdje odlazi raditi i da nekome ostavlja dijete. Dijete je sada zbrinuto u bolnici, rekli su iz Centra za socijalnu skrb.

Sada policija obavlja svoj postupak jer je dijete zlostavljano pa se radi o kaznenom djelu, a socijalna služba sutra ide na razgovor s obitelji i iskoristit će sve mjere koja su im po zakonu dostupne nakon što obave obradu.

Socijalna služba će nakon obrade pokrenuti postupak, ali odluka o oduzimanju djeteta majci je na sudu.

- Mi ćemo vjerojatno dati prijedlog da se dijete da nekom drugom u skrbništvo, ali to još ne možemo reći prije završetka obrade. Dijete će biti u bolnici dok to zdravstvene okolnosti zahtijevaju. Kada dijete bude za otpust, mi ćemo već znati gdje to ide i kakav prijedlog dajemo sudu. Tada ćemo vidjeti i hoćemo li dijete smjestiti temeljem naše odluke ili će to biti sudska odluka. Vidljivo je da kod djeteta ima i starijih rana. Znači, te rane je trebao neki liječnik utvrditi i trebalo ih je puno ranije prijaviti. A da je nama netko i ranije prijavio da se radi o zlostavljanju, mi bi reagirali iste sekunde. Nama za ovaj slučaj nitko nije rekao, ali temeljem obiteljskog zakona, roditelji imaju mogućnost povjeriti svoje dijete drugoj osobi. Ako se dijete nekome ostavlja dulje od 30 dana to mora biti ovjereno kod javnog bilježnika. Odgovornost na roditelju je da utvrdi da osoba kojoj dijete ostavljaju ima uvjete za skrbnika. To treba biti osoba od povjerenja za dijete. Po mojim saznanjima radi se o jednoroditeljskoj obitelji - rekla je ravnateljica Centra za socijalnu skrb Tanja Brozić.

Podsjetimo, jučer je u zagrebačku bolnicu doveden su dječak s višestrukim prijelomima i ožiljcima od gašenja čikova po cijelom tijelu. Dječaka je čuvala jedna žena dok mama radi sezonu, a stanovali su u 'šupici' bez prozora.

Žena, inače u 50-im godinama, koja je dovela dječaka u bolnicu, djelovala je jako potreseno. Kako doznajemo, djevojka (19) prekjučer je ujutro pozvonila na vrata susjede, koja stanuje u istoj zgradi.

Rekla je da je dječak u dobi od 2,5 godina, kojega čuva, prije nekoliko dana pao niz stepenice i da misli da se teško ozlijedio. Desna ruka mu je bila natečena i boljela ga je na dodir. Ta je djevojka ispričala i da ne može voditi dijete u bolnicu jer zbog nekih svojih strahova ne izlazi iz stana.

Djevojka joj je predala i dječakove dokumente te se susjeda s njim zaputila u Klaićevu bolnicu. Navodno je djevojka molila susjedu da ne zove majku jer se plašila njezine reakcije. Dječaka je odvela na Hitnu. U Klinici za dječje bolesti potvrdili su da je dječak od nepune tri godine, rođen u listopadu 2016., u subotnjim jutarnjim satima, u pratnji susjede, zaprimljen na hitni prijam sa sumnjom na fizičko zlostavljanje.

Nakon dijagnostičke obrade i pregleda, liječnici su ustanovili da dijete ima svježi prijelom desne nadlaktične kosti, stare prijelome obje podlaktice, brojna nagnječenja i hematome te po cijelom tijelu ožiljke za koje se sumnja da su nastali gašenjem opušaka na dječjoj koži.

Liječnici su ostali šokirani time što su vidjeli, a ravnatelj Klaićeve, prof. dr. Goran Roić, rekao nam je da su iz bolnice odmah obavijestili policiju te da će se daljnjom obradom utvrđivati kako su točno nastale brojne ozljede i ožiljci na dječakovu tijelu.