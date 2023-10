Dječak (9) u kafiću naručio sok od jabuke, a popio opasnu lužinu? Na infuziji bio 5 dana

Devetogodišnji dječak završio je u bolnici u Klaićevoj, nakon što je u ugostiteljskom objektu krapinskog poduzetnika naručio sok od jabuke i malo popio, saznaje RTL.

Naime, pretpostavlja se da je u bočici umjesto soka od jabuke bila opasna lužina.

- Sin je naručio sok od jabuke. Onaj u staklenoj bočici. Konobarica je normalno uzela piće iz frižidera, suprug je vidio, otvorila, donijela na stol, on je to popio i nakon prvog gutljaja on je počeo vikati kiselo, kiselo. Ne znam točno što je vikao uostalom. I nakon minute povratio - rekla je majka dječaka.

Nakon što je njen suprug također probao sok dobio je reakciju. No, oni su mislili da se radi samo o pokvarenom soku.

Nakon što je dobio temperaturu završio je u bolnici gdje ih je dočekao novi šok! U bolnici je utvrđeno kako je dječak popio opasnu lužinu.

Dječak je dan proveo na infuziji a utvrđene su mu i opekline jednjaka.

- Napravljena je obrada i dijete je sa dijagnozom erozivnog gastritisa nakon nekoliko dana otpušteno na kućnu njegu sa obavezom kontrole da ne bi došlo do kasnih posljedica tog stanja - rekao ravnatelj zagrebačke dječje bolnice Gorana Roića.