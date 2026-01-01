Prema dosad dostupnim informacijama, dječak rođen na Svetom Duhu u 1.19 je prva zagrebačka beba, sve je proteklo dobro, kazao je liječnik dr. Bojan Vidaković
Dječak je na svijet stigao u 1.19 na Svetom Duhu, bolnica je lani imala ukupno 2.636 poroda
Prva ovogodišnja beba u Zagrebu stigla je na svijet u bolnici Sveti Duh u 1.19 sati, javljaju iz te bolnice. U Merkuru je prvo novorođenče rođeno u 4.34, a u Vinogradskoj u 6.40 sati, informacije su iz njihovih rodilišta. Informaciju o prvoj bebi u rodilištu u Petrovoj još čekamo.
- Naša prva beba u ovoj godini je dječak, rođen s 3150 grama težine, i dijete i majka su dobro, majci je to treći porod. Sve je prošlo u najboljem redu, kazao je dr. Bojan Vidaković sa Svetog Duha. Prošle su godine u ovom rodilištu, dodao je, imali 2.636 poroda, nešto manje nego u 2024. i nadaju se, da će ove godine ta brojka biti veća. Rodilje u ovom rodilištu na porodu i dalje mogu imati pratnju, kazao je liječnik vezano uz širenje gripe. Potrebne su, međutim, epidemiološke mjere opreza, kojih se pratnja mora pridržavati.
- I naša je prva beba dječak, rođen jutros u 6.40, težak 3.900 grama, dugačak 52 centimetra, poručuju iz Vinogradske, dok se na Merkuru prva rodila djevojčica, porod je također dobro prošao, otad su na Merkuru porodili još jednu rodilju.
