Obavijesti

News

Komentari 0
PRVE ZAGREBAČKE BEBE

Dječak je na svijet stigao u 1.19 na Svetom Duhu, bolnica je lani imala ukupno 2.636 poroda

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: < 1 min
Dječak je na svijet stigao u 1.19 na Svetom Duhu, bolnica je lani imala ukupno 2.636 poroda
Zagreb: Uručena donacija Odjelu neonatologije Kliničke bolnice Sveti Duh | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Prema dosad dostupnim informacijama, dječak rođen na Svetom Duhu u 1.19 je prva zagrebačka beba, sve je proteklo dobro, kazao je liječnik dr. Bojan Vidaković

Prva ovogodišnja beba u Zagrebu stigla je na svijet u bolnici Sveti Duh u 1.19 sati, javljaju iz te bolnice. U Merkuru je prvo novorođenče rođeno u 4.34, a u Vinogradskoj u 6.40 sati, informacije su iz njihovih rodilišta. Informaciju o prvoj bebi u rodilištu u Petrovoj još čekamo.

- Naša prva beba u ovoj godini je dječak, rođen s 3150 grama težine, i dijete i majka su dobro, majci je to treći porod. Sve je prošlo u najboljem redu, kazao je dr. Bojan Vidaković sa Svetog Duha. Prošle su godine u ovom rodilištu, dodao je, imali 2.636 poroda, nešto manje nego u 2024. i nadaju se, da će ove godine ta brojka biti veća. Rodilje u ovom rodilištu na porodu i dalje mogu imati pratnju, kazao je liječnik vezano uz širenje gripe. Potrebne su, međutim, epidemiološke mjere opreza, kojih se pratnja mora pridržavati. 

- I naša je prva beba dječak, rođen jutros u 6.40, težak 3.900 grama, dugačak 52 centimetra, poručuju iz Vinogradske, dok se na Merkuru prva rodila djevojčica, porod je također dobro prošao, otad su na Merkuru porodili još jednu rodilju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Najmanje 40 poginulih u Švicarskoj. Žrtve iz više država. Oglasilo se i veleposlanstvo RH
TRAGIČAN DOČEK NA SKIJALIŠTU

VIDEO Najmanje 40 poginulih u Švicarskoj. Žrtve iz više država. Oglasilo se i veleposlanstvo RH

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici
TRAGIČNE NESREĆE

Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici

Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
TRAŽI SE HEROJ ULICE

Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026