Dječak kojeg je pokušao ubiti napadač u Gajnicama je stabilno

Maloljetnik koji je u ponedjeljak navečer teško ozlijeđen u parku u zagrebačkim Gajnicama, gdje ga je napala nepoznata osoba, stabilno je te se nad njim provode mjere neophodnog liječenja, priopćila je u utorak Klinika za dječje bolesti (KDB) u Klaićevoj.

- Maloljetnik je, zbog teške tjelesne ozljede, hospitaliziran u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Trenutno je stabilno te se provode mjere neophodnog liječenja - potvrdili su iz Klinike.

U ponedjeljak, 27. travnja, u Zagrebu je došlo do pokušaja ubojstva maloljetnika, izvijestila je na svojim stranicama Policijska uprava zagrebačka.

- U ponedjeljak, 27. travnja, oko 22:40 u Gajnicama, Park 101. brigade Hrvatske vojske, u parku, prema dosad utvrđenom, nepoznati je počinitelj nakon fizičkog sukoba, oštrim predmetom ozlijedio maloljetnika - navode iz policije.

- Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku - pišu iz policije...