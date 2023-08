Dječak kojeg su iz vrtića spasili vatrogasci: 'Mamice, jako se bojim! Uništene su sve igračke'

Kiša je počela oko 7, pola 8. U vrtiću je oko 8 sati sve bilo poplavilo. Djecu su onda odveli na drugi kat i sve je dobro prošlo. Voda je samo nadirala, nosilo je aute, katastrofa. Kontaktirali su nas, javili su nam da su djeca okej. Oko pola 12 su nas zvali da možemo doći po djecu. Vodili su ih štrikovima, spašavali su ih traktorima i bagerima. Voda je bila do struka, govori nam Antonija iz Mengeša, slovenskog grada kraj Ljubljane gdje je voda poplavila brojne kuće, ali i dječji vrtić.

U tom trenutku je u njemu bilo 22 djece, među kojima je i Antonijin sin Nik (4), ali je, na sreću, lokalni DVD uspio sve uspješno evakuirati.

- Noge su nam se odsjekle. Radim u obližnjem staračkom domu, a kad sam dobila poziv nisam znala što ću. Odmah sam potrčala prema vrtiću, ali nismo mogli do njega. Cijeli prvi kat je bio pod vodom, to je užasno izgledalo. Ostali roditelji su se brzo okupili. Djeca su plakala, bila su uplašena, a i mi smo plakali. Vodili su ih štrikovima, spašavali su ih traktorima i bagerima. Voda je bila do struka - u dahu nam govori Antonija te otkriva što joj je sin prvo rekao.

- Kad sam ga uzela u naručje samo mi je rekao: 'Mamice, jako sam se uplašio. Voda nam je uništila sve igračke' - dodala je Antonija te se zahvaljuje vatrogascima.

- Puno im hvala na svemu - govori Antonija dok sa svojim mužem vadi vodu iz automobila koji je također uništen.

- Neka su glave na ramenima, ovo je sve prolazno. Jedan auto će otići, drugi će doći. Bitno je da smo svi živi jer kako je izgledalo u tom trenutku, to je bilo užas - zaključila je Antonija.

I dok je država slavila ove vatrogasce, jednom od njih, dok je spašavao druge, uništen je dom, piše 24ur. Posebno mu je bilo teško jer je tada dobio i fotografije doma koji je u to vrijeme bio poplavljen, a on sam je samo mogao narediti obitelji da se povuku u sigurnost na viši kat i brinu za svoje sigurnost. Kuća je potpuno uništena i poplavljena. Voda u njemu dosezala je visinu od 1,5 metara. Sve je potopljeno. U kući u kojoj živi sa suprugom i dva sina osnovnoškolca poplavljene su i spavaće sobe, kućanski aparati i automobili.

- Uništeno je sve što smo u kuću ulagali 20 godina. Sve što možete dotaknuti, dokumenti, odjeća, elektronika. Uništene su sve slike, sva sjećanja - ispričao je slovenski vatrogasac Sandi Zajc.

Obilne kiše padale su tijekom noći u subotu u slovenskim pokrajinama Gorenjskoj i Koruškoj zbog čega ima novih poplava. Rastu vodostaji rijeka na jugu Slovenije koje se na nekim mjestima izlile, a broje prometnice su i dalje zatvorene. Danas bi se vrijeme trebalo stabilizirati.

