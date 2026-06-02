OZLIJEĐENO I DIJETE

Novi ruski napadi dronovima na Ukrajinu: Najmanje petero mrtvih, deseci ranjenih u Kijevu

Piše HINA,
Foto: Valentyn Ogirenko

Ruski projektil pogodio je 24-katnicu u Kijevu, a pod ruševinama bi mogli biti zatrpani stanari. Napadi su pogodili i Dnjepar te Harkiv, gdje je ozlijeđeno i dijete

U ruskim zračnim napadima na veće ukrajinske gradove, uključujući Kijev, Dnjepar i Harkiv, ubijeno je u utorak najmanje pet osoba, a ranjeno desetak, priopćile su vlasti. Četiri osobe su poginule, a 16 ih je ozlijeđeno u ruskom napadu na Dnjepar na istoku Ukrajine, objavio je regionalni guverner Oleksandr Hanja na Telegramu. Dodao je da su svi ozlijeđeni hospitalizirani te da su u srednje teškom stanju. Objavio je i fotografije teško oštećenih stambenih zgrada, izgorjelih vozila i uništenog dječjeg igrališta. U Kijevu je najmanje jedna osoba poginula, a 29 ih je ozlijeđeno, prema navodima Timura Tkačenka, čelnika gradske vojne uprave.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je udar projektila na 24-katnu stambenu zgradu izazvao urušavanje te da su ljudi vjerojatno ostali zarobljeni pod ruševinama. Dodao je da su i druge zgrade, uključujući jednu deveterokatnicu, zahvaćene požarima nakon pada dijelova projektila.

Tisuće stanovnika Kijeva sklonile su se u postaje podzemne željeznice i druga skloništa nakon zračnih uzbuna rano u utorak. 

U sjeveroistočnoj regiji Harkiv, 10 osoba, uključujući dijete, ozlijeđeno je u napadima dronovima i projektilima, objavio je gradonačelnik Ihor Terehov na Telegramu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je ponovio upozorenja na mogući veliki napad i pozvao stanovnike da posebnu pozornost obrate na zračne uzbune.

Rusija je prošlog tjedna priopćila da namjerava pokrenuti „sustavne udare” na ciljeve u Kijevu povezane s ukrajinskom vojskom i centrima odlučivanja te je pozvala strance da napuste zemlju.

