Dječak je, kako navode iz policije, nestao u Rijeci...
STRAŠNO
Dječak nestao u Rijeci, policija moli građane za pomoć: Jeste li ga vidjeli? Odmah nazovite 192
Čitanje članka: < 1 min
Romeo Fischer, rođen 2012. godine nestao je prošle subote u Rijeci, a policija za njim intenzivno traga. Detalji nestanka nisu poznati, a policija je objavila kako je riječ o dječaku, hrvatskom državljaninu sa smeđe-crnim očima kojem je prebivalište u Rijeci.
Nestanak je prijavljen 25. travnja, otkada mu se gubi svaki trag. Cijeli slučaj potrage vodi Policijska uprava primorsko-goranska.
Policija moli da građane da, slučaju da imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192.
