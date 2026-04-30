Dječak nestao u Rijeci, policija moli građane za pomoć: Jeste li ga vidjeli? Odmah nazovite 192

Romeo Fischer, rođen 2012. godine nestao je prošle subote u Rijeci, a policija za njim intenzivno traga. Detalji nestanka nisu poznati, a policija je objavila kako je riječ o dječaku, hrvatskom državljaninu sa smeđe-crnim očima kojem je prebivalište u Rijeci.

Nestanak je prijavljen 25. travnja, otkada mu se gubi svaki trag. Cijeli slučaj potrage vodi Policijska uprava primorsko-goranska.

Policija moli da građane da, slučaju da imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192.