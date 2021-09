U gradu Krku je u nedjelju navečer, oko 19 sati, 11-godišnji dječak pao s gradskih zidina na oštre stijene, na nepristupačni dio obale. U padu je teško ozlijeđen. Dječaka su, nakon što je izvučen sa stijenja, preuzeli djelatnici hitne pomoći. Reanimiran je i prevezen u KBC Rijeka. Nažalost, preminuo je.

Zidine s kojih je dijete palo su jedan od najposjećenijih vidikovaca kojeg posjetitelji grada Krka obilaze tijekom cijele godine.

Po padu mališana na stijenje nastala je strka, rekli su za Novi List očevici ove tragedije, tim više što se do nesretnika nije moglo prići kopnenim putem.

U pomoć unesrećenom djetetu brzo je sa svojom barkom priskočio jedan Krčan koji se ondje slučajno zatekao a koji je, i prije no što su se do nesretnog djeteta uspjeli probiti krčki vatrogasci, unesrećeno dijete prebacio na svoje plovilo, a potom i do tek nekolio desetaka metara od mjesta nesreće udaljenog lokaliteta Šotobaterije gdje su teško ozlijeđenog mališana preuzeli ondje brzo pristigli medicinari, djalatnici krčke ispostave Službe hitne medicinske pomoći PGŽ.

Pokušaji reanimacije mališana, doznaje Novi List neslužbeno, trajali su sve do njegova prihvata u riječkoj bolnici međutim, mališan je naposljetku u riječkoj kliničkoj bolnici ipak podlegao ozlijedama koje su, zbog pada na oštro stijenje s visine od oko deset metara, očito bile preteške.

- Radi se o češkom državljaninu od 11 godina. Pao je jučer oko 19 sati. Nažalost, nije preživio - rekli su nam iz policije.