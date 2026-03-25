Dječaka koji je počinio masakr u Beogradu odveli su s psihijatrije na sud. Svjedoči protiv roditelja

Dječak koji je 3. svibnja 2023. godine u beogradskoj Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetero vršnjaka i školskog zaštitara, u srijedu je ujutro napustio psihijatrijsku ustanovu u kojoj je smješten od dana masakra. Pod jakim mjerama osiguranja i skriven od javnosti kišobranima, prevezen je u zgradu Specijalnog suda u Beogradu kako bi svjedočio u ponovljenom kaznenom postupku protiv svojih roditelja, piše Blic.

Policijski službenici u civilu, nekoliko patrolnih vozila i dva vozila Hitne pomoći bili su raspoređeni ispred Klinike za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu već od 7:30 sati. Točno u 8 sati, dječak je u pratnji inspektora izveden iz zgrade i brzo uveden u sanitetsko vozilo, dok su ga od kamera i fotoreportera zaklanjali kišobranima.

Postupak protiv njegovih roditelja vodi se ispočetka nakon što je Apelacijski sud u Beogradu ukinuo prvostupanjsku presudu. Tom presudom, donesenom u prosincu 2024. godine, otac je bio osuđen na 14 i pol godina zatvora, a majka na tri godine. Suđenje je vraćeno na početak, a optužbe ostaju iste.

Otac se tereti za teško djelo protiv opće sigurnosti jer je sina vodio u streljanu i obučavao ga u rukovanju oružjem te jer pištolje i streljivo nije držao na siguran i propisan način. Majka je optužena za nedopušteno držanje oružja, budući da je njezin DNK pronađen na jednoj od čahura na mjestu zločina. Naknadno je optužnica proširena te se oboje roditelja terete i za zanemarivanje i zlostavljanje djeteta. Otac se od uhićenja nalazi u pritvoru, dok se majka brani sa slobode.

Budući da u vrijeme masakra nije imao navršenih 14 godina, dječak prema zakonu nije kazneno odgovoran i protiv njega se ne vodi postupak. Od 3. svibnja 2023. nalazi se pod stalnim nadzorom u psihijatrijskoj ustanovi. U ovom kaznenom postupku protiv roditelja on ima status svjedoka, a u dijelu optužnice koji se odnosi na zanemarivanje, formalno se vodi kao oštećena osoba. Cijelo je suđenje, kao i prethodno, zatvoreno za javnost radi zaštite interesa maloljetnika i obitelji žrtava.