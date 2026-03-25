Obavijesti

News

Komentari 3
JAKE MJERE OSIGURANJA

Dječaka koji je počinio masakr u Beogradu odveli su s psihijatrije na sud. Svjedoči protiv roditelja

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Dječaka koji je počinio masakr u Beogradu odveli su s psihijatrije na sud. Svjedoči protiv roditelja
Beograd: Prvo svjedočenje dječaka ubojice nakon masakra u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Postupak protiv njegovih roditelja vodi se ispočetka nakon što je Apelacijski sud u Beogradu ukinuo prvostupanjsku presudu

Dječak koji je 3. svibnja 2023. godine u beogradskoj Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetero vršnjaka i školskog zaštitara, u srijedu je ujutro napustio psihijatrijsku ustanovu u kojoj je smješten od dana masakra. Pod jakim mjerama osiguranja i skriven od javnosti kišobranima, prevezen je u zgradu Specijalnog suda u Beogradu kako bi svjedočio u ponovljenom kaznenom postupku protiv svojih roditelja, piše Blic.

Policijski službenici u civilu, nekoliko patrolnih vozila i dva vozila Hitne pomoći bili su raspoređeni ispred Klinike za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu već od 7:30 sati. Točno u 8 sati, dječak je u pratnji inspektora izveden iz zgrade i brzo uveden u sanitetsko vozilo, dok su ga od kamera i fotoreportera zaklanjali kišobranima. 

Otac dječaka koji je ubio 10 ljudi u Beogradu hvalio odgoj sina, roditelji ubijenih ostali u šoku...

Postupak protiv njegovih roditelja vodi se ispočetka nakon što je Apelacijski sud u Beogradu ukinuo prvostupanjsku presudu. Tom presudom, donesenom u prosincu 2024. godine, otac je bio osuđen na 14 i pol godina zatvora, a majka na tri godine. Suđenje je vraćeno na početak, a optužbe ostaju iste.

Otac se tereti za teško djelo protiv opće sigurnosti jer je sina vodio u streljanu i obučavao ga u rukovanju oružjem te jer pištolje i streljivo nije držao na siguran i propisan način. Majka je optužena za nedopušteno držanje oružja, budući da je njezin DNK pronađen na jednoj od čahura na mjestu zločina. Naknadno je optužnica proširena te se oboje roditelja terete i za zanemarivanje i zlostavljanje djeteta. Otac se od uhićenja nalazi u pritvoru, dok se majka brani sa slobode.

Osudili roditelje dječaka koji je ubio devet učenika u Beogradu, evo kolike su kazne dobili

Budući da u vrijeme masakra nije imao navršenih 14 godina, dječak prema zakonu nije kazneno odgovoran i protiv njega se ne vodi postupak. Od 3. svibnja 2023. nalazi se pod stalnim nadzorom u psihijatrijskoj ustanovi. U ovom kaznenom postupku protiv roditelja on ima status svjedoka, a u dijelu optužnice koji se odnosi na zanemarivanje, formalno se vodi kao oštećena osoba. Cijelo je suđenje, kao i prethodno, zatvoreno za javnost radi zaštite interesa maloljetnika i obitelji žrtava.

Prema neslužbenim informacijama koje je prenosio Blic, dječak je izjavio da je ideju za zločin dobio gledajući dokumentarac o masovnom ubojstvu te da je pucao nasumično kako bi ga se drugi bojali. Tvrdio je i da je oružje uzeo od oca dva dana ranije, odgovornost pokušao prebaciti na roditelje te nakon pucnjave bacio okvir kako ga policija ne bi ubila.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'

Trump poslao Iranu plan u 15 točaka, Izrael strepi. SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok!

Strašne scene mučenja torcidaša šokirale Hrvatsku! Procurile i navodne poruke s Grobarima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026