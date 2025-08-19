Dječaku kojeg je ugrizao poskok u Istri otkazivali organi. Brzom akcijom liječnici su ga spasili

Sedmogodišnjeg dječaka na plaži u Istri za Veliku Gospu je ugrizla otrovnica, a zahvaljujući brzim reakcijama liječnika dječaku je spašen život. Otkrivaju to i novi podaci koje su otkrili iz KBC-a Rijeka, gdje je dječak zaprimljen u nedjelju nakon što su mu u pulskoj bolnici pružili prvu pomoć i protuotrov. Hitnim helikopterskim prijevozom dječaka su odmah prebacili za Rijeku.

- Iznimno teško opće stanje s urušajem više organskih sustava uspješno je terapijski zbrinuto primjenom antiviperinog seruma i indiciranim mjerama intenzivnog liječenja koje su u izvjesnim razdoblju obuhvaćale i potrebu za mehaničkom potporom disanju - navode iz KBC-a Rijeka te poručuju da su zahvaljujući pravodobnoj i sveobuhvatnoj stručnoj skrbi, u daljnjem tijeku pratili značajan i brz oporavak vitalnih parametara te općeg stanja djeteta, a uskoro i prestanak okolnosti životne ugroženosti.

Zahvaljujući pozitivnom tijeku oporavka, dijete je u utorak prebačeno s Klinike za pedijatriju na Kliniku za dječju kirurgiju KBC Rijeka zbog nastavka liječenja i oporavka.

- Ovaj nesretni slučaj i njegove neželjene posljedice nakratko su ugrozile život jednog mališana. One upućuju na potrebu za oprezom i pažnjom tijekom aktivnosti na otvorenom, a sretnim raspletom i vraćenim dječjim osmjehom pokazuju pozitivne strane našeg zdravstvenog sustava - navode iz KBC-a.

Podjsjetimo, roditelji su u šoku dovezli dijete u bolovima u petak, isprva misleći da se radilo o padu, no tad su pregledom otkrili nekoliko sumnjivih ugriza.