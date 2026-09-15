odaci Zavoda za statistiku pokazuju kako se 2025. u Hrvatsku vratilo ili doselilo oko 16.800 hrvatskih državljana. Mnogi od njih su mladi, s obiteljima, djecom koja su školarci ili započinju školovanje.
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Djece povratnika je sve više, no nije svaka mjera države dobra
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Velika sredstva i brojne akcije više ministarstava, poput financijskih naknada za povratnike, polako su počeli davati rezultate. Podaci Zavoda za statistiku pokazuju kako se 2025. u Hrvatsku vratilo ili doselilo oko 16.800 hrvatskih državljana. Mnogi od njih su mladi, s obiteljima, djecom koja su školarci ili započinju školovanje.
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