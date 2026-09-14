FOTO Liječnici se bore za život djeteta nakon požara u Zadru

U požaru koji je večeras izbio na četvrtom katu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice 2B u Zadru teško je ozlijeđeno dijete. Naime, ono je odmah nakon dolaska u Opću bolnicu Zadar smješteno u Jedinicu intenzivnog liječenja.

- Dijete je staro tri godine je dovezeno s opeklinama 1. i 2. Stupnja, te ima inhalacijske opekline. Dijete je intubirano i smješteno je na JIL. Čim se stabilizira - krenuti će se za Zagreb, u referentni centar za liječenje opeklina. Dijete je životno ugroženo - rekao je Nediljko Jović, zamjenik ravnatelja zadarske bolnice za 24sata.

Foto: Zadarski list

Prema njegovim riječima, dijete je zadobilo opekline na između 40 i 60 posto tijela, kao i inhalacijske opekline nastale udisanjem vrućeg zraka.

Životno je ugroženo, a liječnici pripremaju hitan transport u Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, koja je središnji nacionalni referentni centar za traumatizam i liječenje najteže opečene djece u Hrvatskoj.

Foto: Zadarski list

Vatrogasci su po dolasku u stanu zatekli dijete

Požar je zadarskim vatrogascima dojavljen u 19.52 sati, na četvrtom katu stambene zgrade. Na intervenciju su odmah upućeni s pet posada i vatrogasnim vozilima, rekao je Boris Jović iz JVP-a Zadar.

Foto: Zadarski list

Požar je zahvatio dvije prostorije, kuhinju i dnevni boravak. Vatrogasci su po dolasku u stanu zatekli dijete, izvukli ga iz objekta te predali ekipi Hitne medicinske pomoći.

Točan uzrok izbijanja požara utvrdit će policija, dodao je Jović.

Nije poznato još je li dijete bilo samo u stau.