Trump tvrdi: Postigli smo dogovor, Ukrajina i Rusija neće napadati energetske ciljeve

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak da su Ukrajina i Rusija postigle dogovor o obustavi međusobnih napada na energetsku infrastrukturu, no njegova je tvrdnja brzo naišla na opreznu i uvjetnu reakciju iz Kijeva. U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je ustvrdio da je sporazum postignut, istovremeno pokušavajući okriviti rat u Ukrajini za rastuće cijene dizela u svijetu, a ne rat koji SAD vodi s Iranom. Objava je stigla u trenutku dok se obje zemlje pripremaju za još jednu tešku zimu obilježenu uzajamnim napadima na ključnu infrastrukturu.

"Ukrajina je pristala ne gađati ruske energetske ciljeve. Rusija je pristala učiniti isto!" napisao je Trump. "Porast cijena dizela u svijetu uglavnom je uzrokovan rusko-ukrajinskim ratom, a ne Iranom."

Američki predsjednik također je dodao kako rast cijena dizela na globalnoj razini nije povezan s drugim sukobima, već izravno s ratom između Rusije i Ukrajine te posljedičnim napadima na energetska postrojenja, što stvara dodatni ekonomski pritisak na traženje rješenja.

Međutim, samo sat vremena kasnije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski umanjio je Trumpovu objavu, pojašnjavajući da je Kijev spreman na takav korak, ali pod strogim uvjetima i uz čvrsta jamstva međunarodnih partnera.

Uvjetni pristanak i sumnje iz Kijeva

U svojoj reakciji, Zelenski je izrazio duboku skepsu prema spremnosti Moskve da poštuje bilo kakav sporazum, navodeći godine ruskog nepoštivanja prethodnih dogovora. Istaknuo je da Ukrajina trpi svakodnevne napade na svoja energetska postrojenja, lučku infrastrukturu, logistiku, pa čak i skladišta s hranom i lijekovima.

"Ako su naši partneri spremni osigurati da se Rusija istinski suzdrži od napada na naš elektroenergetski sustav, druge energetske objekte, kritičnu infrastrukturu i rute za opskrbu hranom, onda smo, naravno, spremni osigurati odgovarajuću obustavu naših udara", napisao je Zelenski. Upozorio je da svaki dogovor mora biti "pouzdan, dugoročan i imati stvaran utjecaj na živote ljudi", a ne privremeno rješenje koje bi se moglo raspasti nakon što Rusija održi svoje izbore za Državnu dumu od 18. do 20. rujna i iskoristi pauzu za ublažavanje pritiska na vlastite zalihe benzina i dizela. Unatoč sumnjama, Zelenski je zaključio kako bi "deeskalacijski korak u vezi s kritičnom infrastrukturom mogao biti prvi korak prema miru" te da od partnera očekuje konkretne prijedloge.

Trumpov pritisak i domaća politika

Trumpova objava uslijedila je samo dan nakon što je tijekom posjeta Irskoj javno pozvao Zelenskog da prestane s napadima na ruska postrojenja za proizvodnju dizela.

​- Gospodin Zelenski mora učiniti jednu stvar. Mora prestati uništavati dizelsko gorivo u Rusiji. Neka gađa druge ciljeve, ali ne dizel, jer time uzrokuje nestašicu dizela - rekao je Trump novinarima, dodavši da takvi napadi "štete cijelom svijetu".

Ovaj pritisak na Kijev događa se u osjetljivom političkom trenutku za Trumpovu administraciju. Cijene goriva u Sjedinjenim Državama dosegle su rekordne razine, s prosječnom cijenom galona dizela koja je u ponedjeljak iznosila 6,23 dolara.

Mnogi analitičari, kako je izvijestio Euronews, vide Trumpove izjave kao pokušaj prebacivanja krivnje za poskupljenja s rata u Iranu na sukob u Ukrajini, i to uoči ključnih izbora za Kongres u studenom. Rat s Iranom, koji je započeo američkim i izraelskim udarima u veljači, doveo je do iranske blokade Hormuškog tjesnaca, ključne rute za transport nafte, što je izazvalo kaos na globalnim energetskim tržištima.

Pozadina eskalacije i globalne posljedice

Napadi na energetsku infrastrukturu postali su ključna taktika za obje strane. Rusija od početka invazije prije više od četiri godine sustavno gađa ukrajinsku električnu mrežu i energetska postrojenja kako bi demoralizirala stanovništvo, posebno tijekom zimskih mjeseci. S druge strane, Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade bespilotnim letjelicama dugog dometa na ruske rafinerije nafte, s ciljem ometanja ruske ratne mašinerije i izvora prihoda. Ovi su udari uzrokovali nestašicu goriva u dijelovima Rusije i prisilili Moskvu da u srpnju zabrani izvoz dizela, dodatno smanjujući ponudu na globalnom tržištu.

Nedavni napadi potvrđuju intenzitet sukoba. Ukrajina je prošlog tjedna objavila da je pogodila dvije ruske rafinerije, dok su ruske vlasti izvijestile o ukrajinskom napadu dronom u Tatarstanu, gdje se nalazi klaster rafinerija, u kojem su poginula dva civila. Istovremeno, ruske snage nastavile su s napadima na ukrajinsku luku Odesa. Kremlj je pozdravio Trumpov poziv Kijevu da obustavi napade, ali glasnogovornik Dmitrij Peskov nije potvrdio je li Rusija spremna zauzvrat zaustaviti vlastite udare.

*uz korištenje AI-ja