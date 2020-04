'Djeci ne trebaju maske, a ja ne razmišljam o političkoj ponudi'

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak u razgovoru za Dnevnik.hr je govorio o onome što je u uputama za škole i vrtiće koje se očekuju u četvrtak.

- Da je vrtić siguran od korona virusa vam sigurno neće potvrditi niti jedan epidemiolog na svijetu, ali je taj rizik prilično mali. Mi smo propisali mjere, ali naravno da je nemoguće da djeca drže socijalnu distancu. Ipak, postoje znanstvena istraživanja koja kažu da se djeca teže zaraze, a lakše prebole bolest. Dakle, ne bi trebalo biti problema. Za djecu koja su kronično bolesna potrebno je vidjeti što s njima između pedijatra, roditelja i učitelja - smatra ravnatelj HZJZ-a.

- Epidemiološka služba je svoje prijedloge dala Ministarstvu zdravstva koje će onda to sve uskladiti i odobriti do četvrtka. Za djecu se ne preporučuje korištenje maski. Kod nekih se nikako ne smije koristiti - kronično bolesna djeca, djeca mlađa od svije godine kako ne bi došlo do gušenja. Propisali smo i stroge higijenske mjere, a naravno mjerit će se i temperatura. Ako je temperatura viša od 37.2 ili postoje respiratorni problemi dijete ne može biti u kolektivu - jasan je.

Foto: POOL

Djeca manje obolijevaju

- Imamo u cijeloj Hrvatskoj do sada 46 djece oboljelih mlađih od 10 godina. Dakle vjerojatnost da se pozitivni i negativni sretnu je prilično mala. Dolaskom u kolektive, vrtiće ili škole, ta mjera se povećava, ali postoje mjere kako će se taj rizik smanjiti. Mi preporučujemo da u vrtiće ne idu djeca koja imaju neku kroničnu bolest, također preporučujemo da ne idu djeca čiji je roditelj zbog čuvanja djeteta na bolovanju ili radi od kuće - rekao je Capak pa nastavio:

- Svi oni drugi koji se ne mogu snaći... Mi u jednom trenutku moramo pokrenuti gospodarstvo, ljudi moraju početi raditi, mi firmama preporučujemo da ako mogu organiziraju posao od kuće, ali postoje neke djelatnosti kada to nije moguće.

Foto: POOL

Donosi li Stožer političke odluke?

- Pritisaka nije bilo - odgovorio je Capak.

Znakovit odgovor na pitanje o političkoj budućnosti

- O tim situacijama koje su moguće ću razmisliti ako se one dogode, ali ja sasvim sigurno ništa ne radim radi politike. Ja samo kao ravnatelj HZJZ-a koji je odgovoran za zdravlje nacije i kao član Kriznog stožera završiti ovaj posao do kraja. Sve ponude koje u životu stignu, svatko o njima razmisli. Ali znate kako je to rekao pokojni predsjednik Tuđman: "Ti bi da bi...", ne znamo što nam život nosi, ja nemam političkih ambicija - rekao je, a onda odbio odgovoriti na jedno konkretno pitanje - je li član neke stranke.

- To bih zadržao za sebe, privatno je.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kada je kraj samoizolaciji i propusnicama

- U ovom trenutku mjera samoizolacije nakon povratka u Hrvatsku neće prestati. Tu mjeru moramo zadržati jer je u drugim državama situacija lošija nego u Hrvatskoj. To je bitna mjera za sprječavanje širenja virusa.

Građani su upitali i kad će se ukinuti samoizolacija za vozače? Kamionom mogu po Europi i cijeloj Hrvatskoj, a kad dođem doma ne smijem u trgovinu ili zubaru.

- Hitnu intervenciju može obaviti, ako mu je potrebna. Ljudi u samoizolaciji nisu bolesni i to se može organizirati u dogovoru s liječnikom ili stomatologom. Nisam sretan ako ljudi u samoizolaciji idu u trgovinu - kaže Capak.

Premijer je izjavio da će se na more moći s potvrdom o rezervaciji hotela, ali Capak misli da neće biti potrebne nikakve propusnice do ljetne sezone. Ipak, putovanja u ovome razdoblju, posjet bližnjima i ne preporučuje.

- Nije zabranjeno, ali ne preporučujemo nikome. Ja svoju mamu viđam samo s vrata.



Foto: Emica Elveđi/PIXSELL

