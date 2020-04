Tako to rade u Litvi: Pretvorili Vilnius u kafić na otvorenom

Glavni grad Litve Vilnius pretvoren je u ogromni "open-air" kafić. Vlasti su dozvolile ugostiteljima da postave stolove po javnoj površini bez da budu kažnjeni, a sve kako bi građani bili zadovoljni, a socijalna distanca među njima zadovoljena.

