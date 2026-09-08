Dječica su pjevala 'Više cvijeća, manje smeća'. A ne obrnuto: 100 fotki otpada u Hrvatskoj...

Sjećate se one reklamne kampanje HTZ-a iz 2000-ih gdje razdragana dječica uz neke od najvećih zvijezda pjevaju "Lijepa naša Hrvatska, cvjetna Hrvatska, i obala jadranska, jadranska... I čisto plavo more, s više cvijeća manje smeća..." E pa neki je se očito krivo sjećaju, pomiješao im se valjda tekst u glavi. Pa danas imamo više smeća, manje cvijeća. Ilegalni deponiji niču svugdje po Lijepoj našoj, ilegalni otpad, na deseci tisuća tona, se zakapaju dok pojedinci na tome pune džepove, a oni koji žive uz legalna odlagališta/mjesta za preradu otpada, kažu kako im uništavaju živote, kako tu nije sve po zakonu....
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Odlagalište otpada "Sveti Juraj" kod Senja
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Odlagalište otpada "Sveti Juraj" kod Senja |
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Odlagalište otpada "Sveti Juraj" kod Senja
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Na odlagalištu Pavučnjak kod Samobora istovareno je 30.000 tona otpada
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
U mjestu Samoborski Vrbovec nalazi se 8000 tona smeća...
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Mještani kraj Marišćine godinama se žale na smrad i na nepravilnosti.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
U Gospiću je odloženo više od 37. 000 tona otpada
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zbog otpada u Gospiću u Zagrebu je organiziran veliki prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku"
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Dugi Rat godinama upozorava na problem oko 200.000 tona troske.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Odlagalište Karepovac u Splitu pred samim je zatvaranjem.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
U Benkovcu je ilegalno zakopano oko 11.000 tona plastike i otpada.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Biljane Donje postale su poznate po 'crnom brdu'...
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uspješno je završio sanaciju lokacije u Biljanama Donjim na kojoj se godinama nalazila otpadna troska. Projekt vrijedan 17,5 milijuna eura proveden je u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te uz potporu Vlade Republike Hrvatske. U sklopu sanacije, prije ugovorenog roka uklonjeno je i oporabljeno oko 124.000 tona silikomanganske troske, objavio je sredinom kolovoza Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
"Nakon osam godina suživota bez ikakvog pozitivnog pomakao jedino rješenje je zatvarane Kaštijuna", poručili su iz Građanske inicijative Čist zrak duga ljubav iz Medulina na prosvjedu u Zagrebu...
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Na prostoru bivše tvornice Istraplastike u Pazinu odloženo je 4000 tona, većinom plastičnog otpada.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Na zemljištu za školu u Jastrebarskom našli su ilegalni otpad.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Divlji deponij Mičevac opasna je ekološka bomba.
| Foto: Udruga Ekologija grada
Desetljećima se obećava zatvaranje Jakuševca. Ništa nije napravljeno.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
U krugu bivšeg pogona Dioki nakupljeno je 40.000 tona kemijskog i plastičnog otpada.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
U Poznanovcu na dvije lokacije nalazi se oko 13.000 tona otpada.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
U Sisak se dovozi i obrađuje industrijska troska s "Crnog brda" iz Biljana Donjih.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
U Slavonskom Brodu niz je divljih deponija.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
U šumi kod Zaprešića ilegalno se odlagao otpad...
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL