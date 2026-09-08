GALERIJA: LIJEPA NAŠA ZATROVANA Dječica su pjevala 'Više cvijeća, manje smeća'. A ne obrnuto: 100 fotki otpada u Hrvatskoj...

Sjećate se one reklamne kampanje HTZ-a iz 2000-ih gdje razdragana dječica uz neke od najvećih zvijezda pjevaju "Lijepa naša Hrvatska, cvjetna Hrvatska, i obala jadranska, jadranska... I čisto plavo more, s više cvijeća manje smeća..." E pa neki je se očito krivo sjećaju, pomiješao im se valjda tekst u glavi. Pa danas imamo više smeća, manje cvijeća. Ilegalni deponiji niču svugdje po Lijepoj našoj, ilegalni otpad, na deseci tisuća tona, se zakapaju dok pojedinci na tome pune džepove, a oni koji žive uz legalna odlagališta/mjesta za preradu otpada, kažu kako im uništavaju živote, kako tu nije sve po zakonu....

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