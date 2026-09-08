Sad su se sjetili! Von der Leyen i Costa oglasili se o Mladićevu sprovodu: 'Prizori su šokantni'

Dan nakon pogreba osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu oglasili su se čelnici Europske unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa osudili su prizore s pogreba, posebno prisutnost visokih srpskih dužnosnika i elemente službene potpore.

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Von der Leyen je poručila da su prizori s pogreba bili "šokantni", podsjetivši da je Mladić bio osuđeni ratni zločinac odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Umro je dok je služio doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina.

The images from Ratko Mladić’s funeral yesterday in Belgrade were shocking.



Ratko Mladić was a convicted war criminal. He was responsible for genocide, war crimes, and crimes against humanity. He died while serving a life sentence for the Srebrenica genocide and other crimes.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026

Posebno je osudila ono što je opisala kao elemente službene potpore te prisutnost pojedinih visokih srpskih dužnosnika.

- To je duboko za žaljenje - poručila je von der Leyen, ocijenivši da takvi prizori pokazuju neuspjeh u suočavanju s "mračnim poglavljem novije europske povijesti".

Prema njezinim riječima, takav odnos prema Mladiću proturječi vrijednostima na kojima se temelji put Srbije prema Europskoj uniji.

Na kraju je poručila da su misli europskih institucija uz žrtve zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije.

I Costa osudio prizore iz Beograda

Istom porukom oglasio se i predsjednik Europskog vijeća António Costa.

I on je istaknuo da su slike s Mladićeva pogreba u Beogradu bile "šokantne". Podsjetio je da je Mladić bio osuđeni ratni zločinac odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti te da je umro služeći doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina.

The images from Ratko Mladić’s funeral yesterday in Belgrade were shocking.



Ratko Mladić was a convicted war criminal. He was responsible for genocide, war crimes, and crimes against humanity. He died while serving a life sentence for the Srebrenica genocide and other crimes.… — António Costa (@eucopresident) September 8, 2026

Costa je također posebno izdvojio prisutnost visokih srpskih dužnosnika i elemente službene potpore pogrebu.

Ocijenio je da takvi prizori pokazuju kako se Srbija nije uspjela suočiti s mračnim poglavljem europske novije povijesti te da su u suprotnosti s vrijednostima na kojima se temelji njezin put prema Europskoj uniji.

Kritike Plenkovića

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je kritizirao blagu reakciju Europske komisije na ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića uz visoke počasti, ustvrdivši da je na događaje u Beogradu trebao reagirati sam vrh EU-a.

Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u ponedjeljak u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske.

Plenković je rekao da je riječ o pokušaju službene vlasti da ondje „bude, a ne bude”.

Na ispraćaj ratnog zločinca stigao je velik broj ministara, članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i bivši čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik – „čitav niz aktera koji su dio političkog establišmenta”, rekao je premijer.

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Europska komisija u ponedjeljak je na tu činjenicu reagirala blago, tvrdeći da se ceremonija u Beogradu nije odvila uz državne počasti.

„Čuli smo da je bio predviđen pogreb s državnim počastima, ali to se nije dogodilo”, rekla je glasnogovornica komisije Paula Pinho.

Na insistiranje novinara na temelju čega se tvrdi da nije riječ o pogrebu s državnim počastima, ako su u ispraćaj uključne državne institucije, vojska, ministri, državna zastava, glasnogovornica Pinho je rekla da je “na Srbiji da odluči kako će organizirati sprovod. Mi smo jasno iznijeli svoje stajalište”.

Plenković smatra da je „jako loše” da je izvršno tijelo EU-a reagiralo samo na razini glasnogovornice. On smatra da su na događaje u Srbiji trebali reagirati i predsjednica EK-a Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa te šefica diplomacije EU-a Kaja Kallas.

„To je njihova pogreška i to ću im jasno reći”, najavio je predsjednik vlade.

Kritike iz Hrvatskog sabora

Kritike na račun predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen stigle su i iz Hrvatskog sabora. Predsjednica saborskog Odbora za europske poslove Jelena Miloš ocijenila je neprihvatljivom njezinu šutnju i izostanak reakcije na slavljenje ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je u Srbiji pokopan uz državne počasti i prisutnost predstavnika državnog vrha, uključujući ministre.

U pismu von der Leyen Miloš je podsjetila da je Mladić pravomoćno osuđen za zločine protiv čovječnosti i genocid u Bosni i Hercegovini, kao i da je odgovoran za zločine počinjene u Hrvatskoj za koje, kako navodi, nikada nije odgovarao.

Foto: Uros Arsic

Istaknula je da kao čelnica ključne institucije Europske unije von der Leyen ima političku odgovornost suprotstaviti se glorifikaciji pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca, ali i moralnu odgovornost prema žrtvama i njihovim obiteljima.

Miloš je od predsjednice Europske komisije zatražila da jasno osudi slavljenje Mladića te da predloži Vijeću Europske unije prekid pristupnih pregovora sa Srbijom.

„Veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida u potpunoj je suprotnosti s europskim putem“, poručila je Miloš, uz ocjenu da temeljne vrijednosti poštivanja ljudskih prava i vladavine prava ne smiju biti predmet političkih kalkulacija.

Tisuće ljudi ispratile osuđenog ratnog zločinca

Mladić je u ponedjeljak pokopan u Beogradu pred tisućama ljudi. Na pogrebu su bili pojedini visoki srpski dužnosnici, a događaj je izazvao snažne reakcije u Srbiji, regiji i Europskoj uniji.

Mladić je 2017. godine pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući njegovu odgovornost za genocid u Srebrenici i opsadu Sarajeva.

Reakcije čelnika EU-a stigle su nakon što je Europska komisija ranije upozoravala da veličanje ratnih zločinaca nije u skladu s vrijednostima Europske unije i europskim putem Srbije.