Dječji vrtić Mirjam Weiller: Mjesto gdje sretno djetinjstvo počinje

Povijest i razvoj - Od osnutka do danas:

Dječji vrtić Mirjam Weiller osnovan je 1929 godine kao „GAN“ ( što na hebrejskom znači vrt). Nazvan je po Mirjam Weiller pedagoginji i aktivistici koja je bila ravnateljica i odgojiteljica vrtića. Ona je bila jedna od prvih u Hrvatskoj koja je primjenjivala Montessori metodu u radu s predškolskom djecom. Vrtić je ponovo otvoren 1947 godine, gdje je kratko radio, a od 1989 godine se ponovo otvorio, gdje radi sve do danas. Dječji vrtić Mirjam Weiller ima viziju stvaranja sigurnog poticajnog okruženja za najmlađe. Naš vrtić je poseban, jer uz osnovni program predškolskog odgoja kroz zabavu i igru, na djeci primjeren način prezentira i običaj židovske kulture, povijesti i vjere.

Naš jedinstveni pedagoški pristup i vrijednosti:

Igra kao učenje = vjerujemo da je igra najvažniji alat za učenje i razvoj. Kroz strukturiranu igru, djeca razvijaju kognitivne, socijalne i emocionalne vještine, potičemo kreativnost i rješavanje problema. Individualni pristup = svako je dijete jedinstveno. Naš pristup prilagođavamo individualnim potrebama i interesima svakog djeteta, osiguravajući da se osjeća cijenjeno i shvaćeno. Razvoj samostalnosti = potičemo djecu da preuzimaju inicijativu i donose odluke, gradeći samopouzdanje i pripremajući ih za buduće izazove.

Programi i aktivnosti koje potičemo:

U Dječjem vrtiću Mirjam Weiller nudimo raznolike programe i aktivnosti osmišljene kako bi potaknuli cjelokupan razvoj djeteta

- mali glumci - let's play and learn (ulazi u ekonomsku cijenu vrtića ) - izraelski folklor - glazbena kultura - likovna kultura - učenje hebrejskog jezika - sport (ulazi u ekonomsku cijenu vrtića)

Roditelji također mogu za svoju djecu odabrati i dodatne programe: - šah - ples

Suradnja s roditeljima - Gradimo mostove povjerenja:

Vjerujemo da je uspješna suradnja između vrtića i obitelji ključna za sretan i zdrav razvoj djeteta. Otvorena komunikacija i međusobno povjerenje temelj su našeg odnosa s roditeljima

- redoviti individualni razgovori

- radionice za roditelje na temu dječjeg razvoja i odgoja, upoznavanje sa židovskim praznicima, židovskom kulturom

- zajedničke aktivnosti i događanja (proslave, izleti)

- otvorena vrata za svakodnevnu komunikaciju Smještaj vrtića omogućava nam šetnje gradom, posjete knjižnicama, kazalištima i muzejima Organiziramo rekreativne tečajeve sportskih aktivnosti ( tenis, plivanje, skijanje, klizanje)

Upisi u tijeku - Postanite dio naše obitelji!

Pridružite se Dječjem vrtiću Mirjam Weiller i pružite svom djetetu najbolje uvjete za sretno i bezbrižno djetinjstvo. Upisi su u tijeku.

- Posjetite nas. Dogovorite termin za obilazak vrtića i upoznajte naš tim.

Od ponedjeljka 15.9. do četvrtka 18.9.2025. imamo dane otvorenih vrata te nas, također uz najavu možete posjetiti. - Kontaktirajte nas. Nazovite nas ili pošaljite e – mail za sve informacije. Kontakte možete portažiti i na - Web stranici, Facebooku

Veselimo se vašem dolasku i zajedničkom stvaranju nezaboravnih trenutaka!