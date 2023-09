Djeco, psa se ne smije jahati ni čupati, po njemu nemojte nikad skakati niti ga maltretirati!

Danas su informacije i znanja o psima te o odnosu čovjeka prema psima dostupnije no ikad. No teško se oteti dojmu da ljudi sve slabije razumiju pse, a količina onih koji se prema psima odnose krajnje neodgovorno je pregolema. Nije taj dojam pogrešan, to potvrđuju i sve češći slučajevi u kojima zbog ljudi pate psi, ali i slučajevi u kojima psi ozljeđuju ljude ili djecu.

Britanska zaklada Dogs trust već godinama u školama Ujedinjenog Kraljevstva educira najmlađe kako se prilazi psu, kako se i kada pas smije pomazati, kako se sa psom smije igrati. Poruke koje se šalju djeci su jednostavne i jasne: Djeco, nemojte jahati psa, nemojte skakati na psa, nemojte ga povlačiti za uši ili rep, ne maltretirajte psa. Hrvatska u školama ima razne programe u sklopu kojih bi se slične poruke mogle i trebale prenijeti djeci. Imamo i stručnjake i udruge koje bi se trebale više potruditi da dođu do obrazovnih ustanova i prenesu ta znanja.

Foto: Alen Galovic

Na žalost, čini se malo ili premalo. U srijedu je, kako svjedoci prenose, dijete skočilo na psa koji je spavao, ranije ga je dječak znao i zajahati... Pas ga je snažno ugrizao za lice. Dječaku život, srećom, nije ugrožen, ali ožiljci će biti trajni. Odrasli su ostavljali dijete da se samo igra s golemim psom, navodno udomljenim iz nekog azila. Ako je sve navedeno točno, neodgovorni su bili roditelji, kao i vlasnik psa. Dijete predškolske dobi se nikad i nikako ne bi trebalo igrati sa psom bez nadzora, ni s malim niti s velikim psom. Prije dva mjeseca je pas izgrizao dijete u predgrađu Karlovca.

Foto: Alen Galovic

Takvih će incidenata u budućnosti biti sve više. Država ne podržava odgovoran i kontroliran uzgoj, ne kontroliraju se i ne kažnjavaju vlasnici pasa koji nisu čipirani, dopušta se razmnožavanje agresivnih pasa bez rodovnika, a kriminalne skupine u raznim dijelovima zemlje i danas održavaju borbe pasa.