'Djecu treba dovesti u Hrvatsku. Za tjedan dana bi trebali znati jesu li dokumenti autentični'

Hrvati u Zambiji čekaju početak suđenja na slobodi nakon što su u zatvoru dosad proveli ukupno 64 dana, dok istovremeno djecu koju su posvojili još nije vidio nitko od predstavnika hrvatskih vlasti iako su djeca hrvatski državljani. Za to vrijeme vlasti u Hrvatskoj provjeravaju autentičnost dokumenata o posvajanju što je za 24sata potvrdio predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić.

On je u razgovoru za 24sata najavio kako se u dogledno vrijeme očekuje završetak provjere autentičnosti dokumenata o posvajanju djece iz DR Kongo, čiji se posvojitelji nalaze u Zambiji i čekaju suđenje zbog optužbi za navodnu trgovinu djecom. Istaknuo je kako je moguće da se provjera završi već za tjedan do dva, ako ne i prije.

'Uskoro ćemo utvrditi ključne činjenice'

- Ne mogu otkrivati puno da ne naškodim našim ljudima u Zambiji i dok ne provjerimo autentičnost svih dokumenata o posvajanju. Dosta toga ovisi od provjere tih dokumenata. To je sad na sebe preuzelo Ministarstvo pravosuđa, a naravno i u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te diplomatskim predstavništvima. Vidjet ćemo sve kad ministarstvo utvrdi autentičnost tih dokumenata, situacija je nezgodna jer znamo da su u DR Kongu Vlada i sudovi zavađeni. Pretpostavljam da ćemo dovršiti provjeru autentičnosti dokumenata u dogledno vrijeme, za nekih tjedan do dva, ako ne i prije. Još jedno vrijeme ćemo pratiti sve i dotad ćemo utvrditi ključne činjenice, naime moramo utvrditi sve činjenice - istaknuo je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić u razgovoru za 24sata.

S obzirom na to da su prošla preko dva i pol mjeseca otkako su Hrvati uhićeni u Zambiji te su im oduzeta djeca, koju dosad nitko od predstavnika hrvatske diplomacije nije uspio vidjeti, zamolili smo Dobronića da nam prokomentira što možemo očekivati da će biti s djecom.

- Djeca su naši državljani, nisu krivotvorene isprave o njihovom državljanstvu i nije u redu da naša država ne može ni vidjeti djecu. Imamo pravo poslati naše predstavnike socijalne skrbi da tu djecu preuzmu i ovdje organiziraju brigu o njima. Djecu treba dovesti u Hrvatsku. Nisu djeca ništa sama organizirala ni provodila. U slučaju ako se utvrdi da su krivotvoreni papiri o posvojenju onda ćemo vidjeti što i kako. Onda će svakako glavni kriterij biti dobrobit djeteta. Zambija nema temelja osporavati hrvatsko državljanstvo te djece jer isprave koje je izdao MUP su valjane - zaključuje Dobronić.

'I dalje su pod nekim uvjetima dopuštena posvajanja iz DR Konga'

Za kraj se osvrnuo i na činjenicu koja se stalno provlači u medijima ističući kako je točno da je DR Kongo u svom zakonu donio izmjenu kojom se zabranjuju postupci međunarodnog posvojenja dok se ne formira centralno tijelo, naglasivši kako DR Kongo do danas nije formirao to centralno tijelo.

- Ravnatelj u njihovoj agenciji je rekao da nisu dopuštene baš nikakve iznimke, ali neosporno je da su sudovi nakon 2016. donijeli negdje između 40 do 70 odluka kojima su odobrili međunarodna posvojenja. Situacija je u DR kongu je takva da su potpisali Opću UN-ovu konvenciju o pravima djeteta koja kaže da je temeljni kriterij odluka o pravu djeteta dobrobit djeteta. Ovaj sud je u pojedinim slučajevima odlučio da predstavlja dobrobit djeteta da se pojedina međunarodna posvojenja odobre i da se zanemari ta zabrana. Nije ništa sud u DR Kongo povrijedio svoj zakon. To se zove tumačenje prava – potpuno formalno je to ispravno jer Međunarodna konvencija ima prednost u primjeni nad domaćim zakonom. Jedina je istina da su nakon 2016. u DR Kongu pod određenim uvjetima međunarodna posvojenja i dalje moguća i dopuštena - navodi Dobronić te dodaje kako je moguće da se postupak prebaci na Hrvatsku.

Kao što smo i ranije naveli odvjetnici su nam nakon prebacivanja slučaja s Općinskog na Visoki sud u Zambiji rekli kako je moguće prebacivanje nadležnosti na Hrvatsku.

