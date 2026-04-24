Djede, ima li primirja, zna li se što? Pogledajte kako Trump spava na sastanku u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je optužen da je zaspao uživo na televiziji, nakon što su mu se oči sklopile tijekom govora u Bijeloj kući.

Trump je najavio dogovor s farmaceutskom tvrtkom Regeneron, kada se činilo da mu je glava klonula prema naprijed, s čvrsto zatvorenim očima i opuštenim ustima.

Prvi čovjek SAD-a koji 14. lipnja puni okruglih 80, opetovano svog prethodnika Bidena naziva 'Pospani Joe', te je veliki dio predizborne kampanje posvetio mentalnom zdravlju te manjku lucidnosti Joea Bidena.

Iran

S obzirom na to da nije došlo do druge runde pregovora, te je Iran počeo postavljati nove mine u Hormuzu, Trump je naredio mornarici da puca i uništi svaki brod koji postavlja mine u ključnom Hormuškom tjesnacu.

Pokretanje videa... 01:07 BLOKADA HORMUZA: SAD tvrdi da ni jedan brod nije prošao. Xi: 'Svijet nazaduje prema džungli' | Video: 24sata/Reuters

Posebno je iznenadila vijest da je usred rata smijenio šefa američke ratne mornarice Johna Phelana. Nova čistka uslijedila je samo nekoliko tjedana nakon što je ministar rata Pete Hegseth smijenio i glavnog stožernog generala američke vojske s njegove dužnosti te još barem desetak visokih vojnih časnika, uključujući šefa pomorskih operacija i zamjenika načelnika stožera Zrakoplovnih snaga.