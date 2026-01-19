Obavijesti

PRIOPĆENJE ZAPOSLENIH

Djelatnici Slave Raškaj: Djeca imaju profesionalnu skrb

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
storyeditor/2026-01-15/PXL_301225_144070404.jpg | Foto: Robert Anić/Pixsell

Djeci su, kako u pismu navode 62 djelatnika centra, svakodnevno osigurani strukturirani oblici rada, terapijski i rehabilitacijski programi te brojne aktivnosti usmjerene na njihov razvoj, zdravlje i dobrobit.

Stručni djelatnici Centra za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj, njih 62, dostavili su javno priopćenje u kojem, pod punim imenom i prezimenom, kažu da su zadovoljni organizacijom rada, razinom profesionalne komunikacije i suradnjom s vodstvom ustanove, što omogućuje pravodobno rješavanje stručnih pitanja i kontinuirano unaprjeđenje skrbi o djeci. Djeci su, kako navode, svakodnevno osigurani strukturirani oblici rada, terapijski i rehabilitacijski programi te brojne aktivnosti usmjerene na njihov razvoj, zdravlje i dobrobit. Svoj posao, kažu, obavljaju profesionalno i s ljubavlju. 

