Djelatnik DORH-a mrtav pijan urlao na kolodvoru u Zagrebu: 'Budale, znate li gdje radim?'

Iako je bilo tek 13:10 sati, to nije omelo 44-godišnjeg upisničara Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu da s 3,21 promila alkohola u krvi remeti javni red i mir na Glavnom kolodvoru u Zagrebu, piše Jutarnji list.

Tog 12. kolovoza reagirala je i policija, a muškarcu je uručen i prekršajni nalog.

- Vi ste budale. Ja radim u DORH-u. Je*bo vas Bog, poljubite me u gu*icu, je*em vam mater - počeo je iznenada vikati muškarac pred okupljenim mnoštvom.

Epilog svega? Prenoćio je u policiji, a sutkinja ga je osudila na 40 dana uvjetnog zatvora uz 50 eura sudskih troškova.