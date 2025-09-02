Epilog svega? Prenoćio je u policiji, a sutkinja ga je osudila na 40 dana uvjetnog zatvora uz 50 eura sudskih troškova
IMAO 3,21 PROMILA U KRVI
Djelatnik DORH-a mrtav pijan urlao na kolodvoru u Zagrebu: 'Budale, znate li gdje radim?'
Iako je bilo tek 13:10 sati, to nije omelo 44-godišnjeg upisničara Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu da s 3,21 promila alkohola u krvi remeti javni red i mir na Glavnom kolodvoru u Zagrebu, piše Jutarnji list.
Tog 12. kolovoza reagirala je i policija, a muškarcu je uručen i prekršajni nalog.
- Vi ste budale. Ja radim u DORH-u. Je*bo vas Bog, poljubite me u gu*icu, je*em vam mater - počeo je iznenada vikati muškarac pred okupljenim mnoštvom.
Epilog svega? Prenoćio je u policiji, a sutkinja ga je osudila na 40 dana uvjetnog zatvora uz 50 eura sudskih troškova.