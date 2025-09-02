Obavijesti

News

Komentari 8
IMAO 3,21 PROMILA U KRVI

Djelatnik DORH-a mrtav pijan urlao na kolodvoru u Zagrebu: 'Budale, znate li gdje radim?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Djelatnik DORH-a mrtav pijan urlao na kolodvoru u Zagrebu: 'Budale, znate li gdje radim?'
Zagreb: Muškarac smrtno stradao na Glavnom kolodvoru | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Epilog svega? Prenoćio je u policiji, a sutkinja ga je osudila na 40 dana uvjetnog zatvora uz 50 eura sudskih troškova

Iako je bilo tek 13:10 sati, to nije omelo 44-godišnjeg upisničara Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu da s 3,21 promila alkohola u krvi remeti javni red i mir na Glavnom kolodvoru u Zagrebu, piše Jutarnji list.

Tog 12. kolovoza reagirala je i policija, a muškarcu je uručen i prekršajni nalog.

UOČI FESTIVALA 'FALIŠ' Šef šibenske policije: 'Nama se ovdje neće dogoditi Benkovac!'
Šef šibenske policije: 'Nama se ovdje neće dogoditi Benkovac!'

- Vi ste budale. Ja radim u DORH-u. Je*bo vas Bog, poljubite me u gu*icu, je*em vam mater - počeo je iznenada vikati muškarac pred okupljenim mnoštvom.

Epilog svega? Prenoćio je u policiji, a sutkinja ga je osudila na 40 dana uvjetnog zatvora uz 50 eura sudskih troškova.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'
SPORNI NATJEČAJ

Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'

Ravnateljicu Centra za kulturu je biralo Upravno vijeće na čelu s Marinom Živkovićem iz Možemo, kandidatkinje uvjerene u pogodovanje ženi čija je prijava stigla naknadno, a on kaže: I meni bi bilo sumnjivo, ali sve je čisto
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
SLOGA U ZALEĐU OMIŠA

Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'

Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste
Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'
ŠOK NA JADRANU

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025