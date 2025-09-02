Obavijesti

News

UOČI FESTIVALA 'FALIŠ'

Šef šibenske policije: 'Nama se ovdje neće dogoditi Benkovac!'

Piše HINA, Ivan Štengl,
Šibenik: Konferencija za medije braniteljskih udruga u susret festivalu FALIŠ | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u utorak kako je siguran da će policija u Šibeniku osigurati javni red i mir za vrijeme održavanja festivala FALIŠ te da nema razlike u postupanju šibenske i benkovačke policije

U srijedu bi u Šibeniku trebao početi festival FALIŠ, a protiv toga se već pobunio dio šibenskih braniteljskih udruga po uzoru na događanja u Benkovcu, kada su braniteljske udruge onemogućile održavanje festivala 'Nosi se', uz incidente usmjerene protiv organizatore i sudionike festivala.

Izvor blizak Nacionalu prenio je izjave načelnika šibenske policije Sandra Santinija koji je poručio kako se u njegovom gradu neće dogoditi benkovački scenarij.

- Makar mi zadnje bilo, Benkovca ovdje biti neće - navodno je rekao Santini.

- Nema nikakve razlike u postupanju između različitih policijskih uprava. Ako uspoređujete Šibenik i Benkovac, obje policijske uprave i postaje su napravile plan djelovanja i sve je unaprijed planirano. Policija je tu, i to je važno shvatiti, da osigura javni red i mir na javnim okupljanjima - kazao je Božinović.

