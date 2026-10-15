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Djevojčica (3) ispala iz auta u Poreču, nije bila u sjedalici

Piše HINA,
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Djevojčica (3) ispala iz auta u Poreču, nije bila u sjedalici
Dijete u automobilu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Trogodišnja djevojčica lakše je ozlijeđena u Poreču kada je ispala iz automobila jer nije bila smještena u sigurnosnoj sjedalici, a policija je protiv majke pokrenula prekršajni postupak zbog nepropisnog prijevoza djeteta.

Trogodišnja djevojčica lakše je ozlijeđena u Poreču nakon što je otvorila vrata automobila i ispala na kolnik jer nije bila smještena u sigurnosnoj sjedalici, izvijestila je u četvrtak istarska policija koja je protiv majke pokrenula prekršajni postupak.

U policiji kažu da se nesreća dogodila u srijedu oko 19.35 sati kada je 23-godišnja majka upravljala automobilom pulske registracije kolnikom Creske ulice prema naselju Vranići.

Dolaskom do kružnog toka, dijete koje nije bilo smješteno u sigurnosnoj sjedalici niti adekvatno osigurano, otvorilo je vrata vozila i ispalo na kolnik te je lakše ozlijeđeno.

Osim kazne za propuštanje nadzora nad djetetom, majci slijedi i sankcija jer dijete nije prevozila u vozilu smješteno i pravilno vezano u odgovarajućoj sigurnosnoj sjedalici ili postolju. 

U policiji stoga podsjećaju da dijete koje tijekom vožnje nije pravilno smješteno u odgovarajućoj dječjoj sjedalici ili postolju, ovisno o dobi, visini i težini, izloženo ozbiljnom riziku od stradavanja.

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"Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je obaveza pravilnog prijevoza djece u vozilima. Sva djeca niža od 150 centimetara moraju biti smještena u posebnoj sigurnosnoj sjedalici ili postolju koje je pričvršćeno za automobil. Da bi sigurnosna sjedalica pružila djetetu najveću zaštitu, ona mora odgovarati djetetu, mora biti pravilno postavljena i dijete u njoj mora biti pravilno vezano", kažu u policiji.

Najnesigurnije prevoženje djeteta na prednjem sjedalu

Podsjećaju da je dijete pravilno vezano kada su trake pojasa sjedalice provučene kroz utore u naslonu u visini ramena ili malo ispod, kada pojas djetetu na postolju ide preko bedara i sredine ramena, kada su trake pojasa ravne (nisu zavrnute) i kada između ključne kosti djeteta i sigurnosnog pojasa nema više od jednog prsta slobodnog prostora. 

Iznimno, djeca visine od 135 do 150 centimetara smiju se voziti vezana samo sigurnosnim pojasom vozila, ali samo ako im pojas odgovara i ako su vezana na stražnjem sjedalu.

Prevoženje djeteta na prednjem sjedalu je najnesigurnije i treba se koristiti samo nužno. U slučaju da vozač vozila prevozi dijete smješteno u sigurnosnoj sjedalici okrenutoj suprotno od smjera vožnje na mjestu suvozača, mora obavezno deaktivirati zračni jastuk, čak i u slučajevima kada se zračni jastuk automatski isključuje.

"Djeca ovise o našim odlukama i odgovornosti. Ne čekajte da se dogodi nesreća da biste shvatili koliko je važno poduzeti sve potrebne mjere zaštite", upozorila je istarska policija.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u srijedu je predstavio paket izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji uključuje povećanje niza novčanih kazni, među ostalim i za nepropisan prijevoz djece.

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