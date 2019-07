Djevojčica (1) ispala djedu iz ruku i pala s 11. kata kruzera

Djevojčica Chloe (1) iz Indiane pala je s 11. kata kruzera tvrtke Royal Caribbean dok je brod bio usidren u San Juanu u Puerto Ricu. Tamo je bila na odmoru sa svojim roditeljima, bakom i djedom.

Navodno ju je djed ispustio iz naručja dok su gledali kroz prozor. Pala je na beton i na mjestu preminula. Iako su djevojčicu odmah prevezli u bolnicu, ozljede su bile preteške.

