Djevojčica se otrovala u kući u Vrbovcu: Završila je u bolnici

Djevojčica se otrovala u Vrbovcu u kući, najvjerojatnije ugljičnim monoksidom. Lakše je ozlijeđena.

- Jučer 19. veljače oko 20.10 sati Vrbovcu u Vodovodnoj ulici u obiteljskoj kući je najvjerojatnije došlo do trovanja maloljetnice ugljičnim monoksidom zbog neispravno izvedenog dimnog sustava plinskog bojlera - izvijestila je policija.

Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Očevid slijedi.

Pogledajte koji su to ključni savjeti i preporuke za sigurniji dom u sezoni grijanja

Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, odnosno u sezoni grijanja stambenih, poslovnih i gospodarskih prostora, dolazi do opasnosti od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO), a time i do ugrožavanja ljudskih života i većih materijalnih šteta. Korištenje neispravnih ili neodrživih plinskih trošila i dimnjaka može imati smrtnu posljedicu za ukućane koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti.

Kako bismo smanjili mogućnost takvih tragičnih događaja i kako bi ova sezona grijanja prošla bez poteškoća, građanima dajemo jednostavne, ali ključne savjete i preporuke:



Redovito prozračujte prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža te sve one gdje koristite razna plinska trošila ili peći za grijanje;

Ne zaključavajte kupaonicu kada se idete tuširati ako koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla brzo pružiti pomoć;

Obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara da vam pregleda dimnjak;

Instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima;

Zamijenite stara atmosferska plinska trošila za nova, kondenzacijska, koja su sigurnija za uporabu;

Redovito servisirajte svoje kućanske aparate koji rade na plin;

Nabavite detektor ugljičnog monoksida te angažirajte stručnu osobu koja će ga postaviti na za to primjereno mjesto.



Obavezno pozovite dimnjačara:



Ukoliko dimnjak dobro ''ne vuče'';

Ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega.

Kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova);

Ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi, takav problem može biti povezan s dimnjakom.

U cilju prevencije neželjenih posljedica donosimo vam set preventivno-edukativnih video sadržaja u kojima sudjeluju stručnjaci različitih profila: